Într-o piață de 1,1 miliarde de lei, doar unu din 10 români merge la o sală de fitness

Pe o piață aflată în plină dezvoltare, care în 2025 a depășit pragul de 1,1 miliarde de lei (creştere cu aproximativ 13,8% faţă de 2024), doar unu din 10 români merge la o sală de fitness. Potrivit Ziarul Financiar, România continuă să fie una dintre țările UE cu cea mai redusă scăzută prezență a locuitorilor într-un astfel de centru.

Datele oficiale sunt furnizate de Eurobarometru și au fost culese în primăvara anului 2026.

Media europeană a celor care merg la sală trece de 20%

În România, doar 12% dintre cei chestionaţi au menționat că sunt membri ai unui club de fitness. La nivelul UE, media depăşeşte 20%. Pe primul loc se află Suedia, unde 42% din populaţie are un astfel e abonament. Urmează Olanda, cu 32%, Danemarca şi Irlanda, fiecare cu aproximativ 30%.

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Comparația cu România aproape că nici nu își are rostul. La noi, doar unul din 10 locuitori frecventează o sală de fitness sau un centru sportiv, în timp ce suedezii mai au puțin și ajung la jumătate din populația țării.

Ziarul Financiar scrie că această diferență dintre România și statele din Vest trebuie înțeleasă nu doar din perspectiva obiceiurilor diferite ale oamenilor. Importantă este și piața, iar la noi se pare că încă nu este suficient dezvoltată şi mai are mult loc de creştere. Tocmai aceste cifre legate de abonamente arată că există oportunitate de dezvoltare, care ar putea atrage noi categorii de consumatori.

Deschiderea unei noi săli de fitness nu este suficientă pentru a avea succes. Contează foarte mult și preţul abonamentelor, proximitatea sălilor faţă de casă sau locul de muncă, programul de funcţionare şi, bineînțeles, varietatea serviciilor oferite. Toate influențează direct decizia consumatorilor de a începe, dar mai ales de a continua să meargă la sală.

În 2025, piața fitness-ului a cunoscut un adevărat „boom”, depășind pentru prima dată pragul de 1,1 miliarde de lei. A fost o creștere cu aproximativ 13,8% faţă de anul precedent. Trendul ascendent se observă și în încasările raportate – cu 400% mai mari între 2020 şi 2025, potrivit datelor de pe platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION.

Sala de fitness, mai populară decât terenul de sport

În prezent, mersul la sala de fitness a devenit cea mai populară formă de activitate fizică în România. Iar an de an, câştigă tot mai mult teren în detrimentul altor sporturi. Se poate spune că acest tip de activitate fizică este de preferat datorită accesibilităţii – în proximitatea locuinţelor sau a locurilor de muncă.

Acesta este și motivul pentru care numărul sălilor de fitness îl întrece pe cel al bazelor sportive sau terenurilor de sport.

Însă, o densitate mare a sălilor de fitness regăsim doar în câteva oraşe mari din ţară. Restul localităţilor au puține sau chiar deloc. Potrivit datelor, cele mai multe săli de fitness sunt în Bucureşti (împreună cu județul Ilfov), Cluj-Napoca, Timişoara, Constanţa şi Iaşi. Pe lângă faptul că sunt cele mai populate centre urbane din țară, acestea sunt şi cele mai dezvoltate din punct de vedere economic.