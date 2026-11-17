Poate că nu mulți au auzit de ea, dar Christiana Budică are în palmares medalii de aur la numeroase competiții de arte marțiale. Timp de aproape trei decenii, a făcut sport de performanță. Acum, fosta mare campioană mondială trăiește o viață cu totul diferită, scrie PROSPORT.

La 35 de ani, Budică s-a retras de ceva timp din lumina reflectoarelor și duce o viață liniștită, într-un sătuc din județul Sibiu. Predă religia copiilor și îi învață pe cei mici tainele sportului.

De ce porecla „Mongol”

Într-un interviu acordat pentru Antena satelor, Christiana Budică și-a prezentat povestea vieții. A vorbit despre greutățile pe care le-a întâmpinat în carieră și schimbările pe care le-a făcut în viața personală.

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Un nume de succes în artele marțiale mixte și kickboxing, Christiana Budică a obținut rezultate importante, inclusiv titlul mondial. „În trei ani, am mai avut încă o premieră, kickboxing de data aceasta, tot cu un titlu mondial profesionist la feminin, care este în premieră și unic, momentan”, spune cu bucurie în glas fosta campioană.

Pe când concura în competiții, Christiana Budică era cunoscută sub numele „Mongol”. Și-a ales această poreclă nu numai pentru trăsăturile fizice asemănătoare poporului asiatic, după cum singură povestește: „«Mongol» înseamnă neînvins și este numele meu de scenă. În primul rând, pentru că am trăsături asiatice și, în al doilea rând, pentru că, într-adevăr, cariera mea sportivă a fost marcată de foarte multe dificultăți și greutăți. Dar, în ciuda tuturor, nu m-am dat bătută și mi-am ținut calea mea cât mai detașată de compromisuri”.

De la arte marțiale la ora de Religie

Cu toate că și-a construit un nume de referință în sport, Christiana Budică nu a ales să activeze mai departe în această lume. A urmat un cu totul alt drum profesional, după cum scrie ProSport. Ea a urmat studii de teologie, specializarea artă sacră și pictură iconografică.

În prezent, este profesoară de Religie în satul Ațel, din Sibiu. Recunoaște că niciodată nu s-a gândit că va preda, dar oportunitatea a apărut după ce oamenii din comunitate au văzut că ea poate să ajute la educația copiilor.

Pe lângă religie, Christiana Budică organizează la Căminul Cultural din Ațel cursuri și antrenamente pentru autopărare pentru cei mici. Este ajutată, în acest sens, de primăria din localitate.

„Noi mereu le spunem copiilor că nu facem acest proiect pentru a deveni toți campioni. Acesta este un efect secundar al unui talent și al unei munci desăvârșite. Noi facem acest proiect pentru a crește oameni cu un caracter deosebit de frumos”, a declarat Christiana Budică.