Nicușor Dan, elogiat de Federația Română de Rugby după ce a fost prezent în vestiarul echipei înaintea meciului pe care „Stejarii” l-au pierdut cu Tonga. Căpitanul naționalei a dezvăluit mesajul transmis de președinte

Președintele Nicușor Dan a fost prezent în seara zilei de vineri, 6 noiembrie, alături de băiețelul său în vârstă de patru ani, pe stadionul Arcul de Triumf din București, unde a urmărit meciul dintre România și Tonga, disputat în cadrul World Rugby Nations Cup 2026 și pierdut de „stejari” cu scorul de 38-43. Înaintea fluierului de start al partidei, oficialul a mers, împreună cu fiul său și cu președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, atât în vestiarul românilor, cât și în cel al tonganilor și le-a transmis succes jucătorilor care urmau să intre pe teren. În ziua următoare, reprezentanții Federației au publicat, pe pagina de Facebook, un mesaj prin care „își exprimă recunoștința” pentru vizita oficială a președintelui și menționează că aceasta „onorează valorile sportului cu balonul oval”. De asemenea, căpitanul „stejarilor”, Cristi Boboc, a dezvăluit mesajul pe care Nicușor Dan l-a transmi jucătorilor români.

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Nicușor Dan a fost prezent în tribune pe întreaga durată a partidei dintre România și Tonga

Odată încheiată vizita în vestiarele ambelor echipe, președintele a mers în tribune, de unde a urmărit, împreună cu fiul său – căruia i-a oferit mai multe explicații pe parcursul jocului – toate cele 80 de minute ale partidei pe care „stejarii” au pierdut-o cu scorul de 38-43, după ce au fost conduși la pauză cu scorul de 17-22.

„Momente speciale aseară pe Stadionul Național Arcul de Triumf. Înaintea meciului în care România a întâlnit Tonga, Președintele României, Nicușor Dan, a coborât în vestiarul echipei naționale.

Şeful statului i-a salutat pe băieți și le-a transmis un mesaj de încurajare și susținere. Însoțit de fiul său, președintele a rămas apoi în tribune pentru a-i urmări Stejari pe parcursul celor 80 de minute.

Federația Română de Rugby își exprimă recunoștința pentru această vizită oficială, care onorează valorile sportului cu balonul oval și aduce recunoașterea eforturilor echipei naționale”, au scris reprezentanții Federației în postarea publicată pe Facebook.

Ce mesaj le-a transmis Nicușor Dan jucătorilor români înainte ca aceștia să intre pe teren

De asemenea, căpitanul naționalei de rugby a României, Cristi Boboc, a dezvăluit, la finalul duelului pe care echipa sa l-a pierdut în fața reprezentativei din Tonga, cuvintele pe care Nicușor Dan le-a transmis jucătorilor români înaintea fluierului de start.

„Ne-a urat succes și ne-a spus că este alături de noi. O onoare. E prima oară când un președinte de țară vine în vestiar la noi. Vrem să-i mulțumim pe această cale. Îl așteptăm și la următoarele meciuri și cu siguranță îl vom face fericit”, a precizat Cristi Boboc.

Două înfrângeri, un egal și o singură victorie pentru România în actuala ediție a competiției de rugby

World Rugby Nations Cup 2026 este un turneu internațional, desfășurat în două ferestre competiționale, adică în lunile iulie și noiembrie.

12 echipe au luat startul întrecerii. Este vorba de România, Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong, Zimbabwe, respectiv SUA, Tonga, Chile, Samoa, Uruguay și Canada.

În prima parte a competiției, disputată în luna iulie, România a obținut o victorie în fața statului Samoa, scor 37-38, a remizat cu Uruguay, scor 36-36, și a pierdut în fața reprezentativei statului Chile, scor 48-31.