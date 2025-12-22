Mauro Icardi, scrisoare EMOȚIONANTĂ pentru Gică Hagi! „Cu admirație, respect și recunoștință”

Mauro Icardi e jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate în campionat pentru Galatasaray și a doborât recordul lui Gică Hagi la echipa turcă.

A marcat în meciul cu Kasimpașa, scor 3-0, din etapa 17 a campionatului, reușind al treilea gol al partidei. Acum e la 60 de reușite pentru Galata în prima ligă, Hagi având 59.

După ce l-a depășit pe Gică Hagi, Mauro Icardi a postat pe Instagram o scrisoare emoționantă pentru „Rege”.

Mauro Icardi, scrisoare emoționantă pentru Gică Hagi

„Stimate Maestru Gheorghe Hagi,

Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința celui care știe că merge pe urme de uriași. Astăzi, mulți vorbesc despre un record, despre cifre, despre statistici. Eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai măreț: despre MOȘTENIRE.

A-ți depăși recordul nu înseamnă a te depăși pe tine, pentru că nu ai lăsat doar goluri. Ai lăsat identitate, caracter, mândrie. Ai făcut ca Galatasaray să creadă în sine ca fiind mare, temută și respectată. Ai făcut ca o țară întreagă să înțeleagă că acest club este iubit pentru totdeauna.

Numele care ne-a învățat ce înseamnă să fii Galatasaray. Cel care a transformat acest tricou în onoare, pasiune, destin. Ai luat acea moștenire și ai ridicat-o la un alt nivel. Și datorită acestui fapt, cei dintre noi care am venit după noi am înțeles că aici nu jucăm doar fotbal: aici apărăm o istorie.

Astăzi, îmi spun că sunt un idol în Turcia. Există copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând. Există adulți care s-au îndrăgostit din nou de fotbal purtând acest tricou. Credeți-mă când spun ceva foarte simplu și foarte sincer: acea dragoste nu a început cu mine.

A început cu Metin Oktay. A crescut odată cu voi. Și am avut imensa onoare de a o continua. Nu am creat această pasiune. Am moștenit-o. Și cea mai mare responsabilitate a mea a fost să o hrănesc, să o onorez și să o fac să crească în noile generații. Dacă astăzi o întreagă generație se simte mândră să spună „Sunt fan Galatasaray”, este pentru că giganți ca dumneavoastră au învățat mai întâi că această insignă nu se apără doar cu talent, ci cu caracter și suflet. A fi un idol nu înseamnă a marca goluri importante. A fi un idol înseamnă a rămâne în amintirile oamenilor.

Și prin asta, maestrule, și dumneavoastră veți rămâne etern. Dacă astăzi numele meu este scris lângă al dumneavoastră, o consider o imensă onoare. Pentru că a împărtăși o pagină cu o legendă ca tine nu este ceva de sărbătorit: este ceva pentru care trebuie să fii recunoscător. Mulțumesc pentru tot ce ai fost. Mulțumesc pentru tot ce continui să fii. Mulțumesc că ai deschis calea pe care am privilegiul să o parcurg astăzi. Cu admirație, respect și recunoștință eternă, Mauro Icardi”, a scris acesta.