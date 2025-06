Mihai Stoica, oficial al FCSB, nu l-a menajat pe Louis Munteanu, care a ratat un penalty în meciul Italia U21 – România U21, 1-0, de la EURO 2025.

Atacantul de 22 de ani a ratat execuția din prelungirile primei reprize, când italienii aveau 1-0. Jucătorul de la CFR Cluj a avut opt penaltyuri în acest sezon și a marcat de patru ori.

Mihai Stoica, anunț clar după ce Louis Munteanu a ratat un penalty în meciul Italia – România

„Louis Munteanu nu este executant de lovituri de la 11 metri. Chiar dacă a executat multe în actuala ediție de campionat, a și ratat multe. Ți-am spus în timpul meciului că a ratat 3 penalty-uri. A avut mare șansă că mingea s-a respins și a înscris. Ăla e penalty ratat. Nu știe să bată penalty! Eu, din ce am văzut în ultima vreme, toți executanții bat foarte tare lângă bară. Mulți ridică mingea. Au început să ridice mingea.

Nu am văzut niciun penalty ratat, dacă prinde cadrul porții, cu mingea sus. Nu poate niciun portar să ajungă acolo să scoată mingea. Dar pentru asta trebuie să ai stăpânire de sine. Nu pare un executant bun de penalty-uri. Când bați 7 penalty-uri și ratezi 3 nu înseamnă că ai un procentaj bun. A ratat 3! Iartă-mă, nu e bine deloc. Tănase n-a ratat un penalty toată cariera și a bătut vreo 40”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dar, Florin Tănase are 39 de reușite din 41 de penaltyuri.

„Puteam să facem mai mult. Am început puțin timizi, dar după, pe finalul primei reprize, am început să jucăm și noi fotbal. Păcat de acel penalty. Dacă marcam, cu siguranță era altul scorul și zic eu că puteam să și câștigăm. Am simțit că puteam mai mult, se putea mai mult. În multe momente am arătat bine. Toată lumea m-a încurajat, se mai întâmplă și la case mai mari să ratezi. Chiar îmi pare rău pentru băieți, dar nu avem ce să facem. Trebuie să luăm următorul meci și sper să câștigăm”, a declarat Louis Munteanu, după meciul cu Italia.