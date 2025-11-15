Mircea Lucescu, MESAJ înainte de Bosnia – România: „Demis? Eu nu pot fi demis”

România joacă sâmbătă, ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje, cu Bosnia. Meciul e în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.

Mircea Lucescu a vorbit despre acest duel și a anunțat că nu se teme de adversar, deși în meciul tur bosniacii au câștigat cu 1-0.

Selecționerul a răspuns și la întrebarea privind o posibilă demitere a sa dacă pierde meciul din această seară de la Zenica.

Mircea Lucescu anunță înainte de Bosnia – România: „Nu are de ce să îmi fie frică”

După acest joc pentru tricolori urmează confruntarea cu San Marino, programată marți, 18 noiembrie, ora 21:45, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

„Nu îmi fac probleme cu absențele, sunt patru fundași centrali cu experiență la echipele lor de club, unii dintre ei și la națională. S-au pregătit foarte bine în această perioadă și sunt convins că îi vor face uitați pe cei care lipsesc. Ãsta este fotbalul, cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit la lot cu un entuziasm extraordinar și cu o cunoaștere exactă a ceea ce au de făcut aici.

Echipa națională, față de anul trecut, a pierdut foarte mulți jucători, cred că sunt 9-10, din diferite motive… au fost accidentări, jucători fără contracte, au fost schimbări de echipă sau care nu jucau la cluburi și a trebuit să schimbăm, să reconstruim. Acum este o echipă nouă, chiar dacă are o bază importantă din cea care a fost la Campionatul European, din punct de vedere motivațional și emoțional. Iar noi ce am adăugat a fost modul de a interpreta jocul, adică mult mai rațional, iar atunci când jucătorii intră în teren să nu aibă teamă de nimeni și de nimic. Vom vedea în ce măsură am realizat aceste lucruri”, a declarat Mircea Lucescu.