Mircea Lucescu nu mai e selecționerul României. Va avea o altă funcție în cadrul FRF

FRF a anunțat că Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al naționalei și va avea o altă funcție în cadrul federației.

În locul lui Mircea Lucescu, care a avut probleme medicale, e așteptat să preia naționala Gică Hagi.

Lucescu are 11 victorii, un egal și șase înfrângeri în acest mandat pe banca naționalei, dar tricolorii au ratat calificarea la CM 2026, după barajul cu Turcia.

„Finalul acestui contract marchează încheierea celui de-al doilea mandat la echipa reprezentativă. Primul său mandat, desfășurat la începutul anilor ’80, rămâne un reper istoric pentru fotbalul românesc: sub îndrumarea lui Mircea Lucescu, România s-a calificat la Campionatul European din 1984, prima prezență a tricolorilor la un turneu final european. Federația Română de Fotbal își exprimă aprecierea pentru întreaga activitate depusă și pentru modul în care Mircea Lucescu a reprezentat România în fotbalul internațional. Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, FRF îi mulțumește lui Mircea Lucescu, îi urează multă sănătate și îl așteaptă în echipa administrativă a FRF în perioada următoare, unde experiența uriașă acumulată va fi pusă în slujba fotbalului românesc” scrie FRF.