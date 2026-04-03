Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu nu mai e selecționerul României. Va avea o altă funcție în cadrul FRF

Galerie Foto 4

FRF a anunțat că Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al naționalei și va avea o altă funcție în cadrul federației.

În locul lui Mircea Lucescu, care a avut probleme medicale, e așteptat să preia naționala Gică Hagi.

Lucescu are 11 victorii, un egal și șase înfrângeri în acest mandat pe banca naționalei, dar tricolorii au ratat calificarea la CM 2026, după barajul cu Turcia.

„Finalul acestui contract marchează încheierea celui de-al doilea mandat la echipa reprezentativă. Primul său mandat, desfășurat la începutul anilor ’80, rămâne un reper istoric pentru fotbalul românesc: sub îndrumarea lui Mircea Lucescu, România s-a calificat la Campionatul European din 1984, prima prezență a tricolorilor la un turneu final european. Federația Română de Fotbal își exprimă aprecierea pentru întreaga activitate depusă și pentru modul în care Mircea Lucescu a reprezentat România în fotbalul internațional. Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, FRF îi mulțumește lui Mircea Lucescu, îi urează multă sănătate și îl așteaptă în echipa administrativă a FRF în perioada următoare, unde experiența uriașă acumulată va fi pusă în slujba fotbalului românesc” scrie FRF.

Gestul făcut de Gică Hagi, după calificarea României la EURO 2024. Nimeni nu se aștepta la asta

Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini. Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal. Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii – Răzvan Burleanu, președinte FRF

Recomandarea video

Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe