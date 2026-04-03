Mircea Lucescu nu mai e selecționerul României. Va avea o altă funcție în cadrul FRF

FRF a anunțat că Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul de selecționer al naționalei și va avea o altă funcție în cadrul federației.
În locul lui Mircea Lucescu, care a avut probleme medicale, e așteptat să preia naționala Gică Hagi.
Lucescu are 11 victorii, un egal și șase înfrângeri în acest mandat pe banca naționalei, dar tricolorii au ratat calificarea la CM 2026, după barajul cu Turcia.
„Finalul acestui contract marchează încheierea celui de-al doilea mandat la echipa reprezentativă. Primul său mandat, desfășurat la începutul anilor ’80, rămâne un reper istoric pentru fotbalul românesc: sub îndrumarea lui Mircea Lucescu, România s-a calificat la Campionatul European din 1984, prima prezență a tricolorilor la un turneu final european. Federația Română de Fotbal își exprimă aprecierea pentru întreaga activitate depusă și pentru modul în care Mircea Lucescu a reprezentat România în fotbalul internațional. Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător și antrenor, pentru toate emoțiile, bucuriile și pasiunea oferite fotbalului românesc și numeroaselor generații de suporteri, FRF îi mulțumește lui Mircea Lucescu, îi urează multă sănătate și îl așteaptă în echipa administrativă a FRF în perioada următoare, unde experiența uriașă acumulată va fi pusă în slujba fotbalului românesc” scrie FRF.
Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini. Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal. Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii – Răzvan Burleanu, președinte FRF