Ilie Dumitrescu a făcut anunțul așteptat de o țară întreagă: „El va fi selecționerul României”

Ilie Dumitrescu a anunțat, miercuri seară, 1 aprilie, cine va conduce echipa națională. Mircea Lucescu și-a încheiat mandatul pe banca „tricolorilor”, iar postul este vacant în momentul de față. „El va fi selecționerul României”, a spus fostul mare internațional.

Dumitrescu știe cine va conduce „naționala” și a spus-o răspicat, la televizor. Este anunțul pe care îl aștepta o țară întreagă.

Dumitrescu: „Hagi va fi”

Pentru prima dată, un apropiat al conducerii FRF confirmă că Gică Hagi va prelua prima reprezentativă. „Regele” urmează să vină în locul lui Mircea Lucescu, plecat din cauza problemelor de sănătate și după ce România a ratat șansa de a se califica la Cupa Mondială din această vară.

Angajat la Federație, Ilie Dumitrescu precizează că Hagi nu a pus vreo condiție anume. De asemenea, a negat vehement că el ar urma să devină director tehnic, zvon care a circulat în presa sportivă în ultimele zile.

„Ipoteza vehiculată nu este conformă cu realitatea. Nu s-a pus problema și nu s-a discutat.

Și aș mai vrea să revin la un subiect care s-a discutat, cum că Hagi va veni și va pune o condiție ca Ilie Dumitrescu să vină director tehnic – nu este adevărat. Dacă Hagi va fi și sunt șanse mari să fie noul selecționer, el cu siguranță va fi cu staff-ul lui tehnic. Asta cu Ilie Dumitrescu nu stă în picioare în nicio secundă. Mihai Stoichiță este directorul tehnic, eu am rolul meu, lucrurile sunt foarte clare, dar asta cu tot ce s-a scris, vă spun 100% (n.r. – că nu). Nu cred că mai sunt probleme, Hagi va fi selecționer”, a spus Ilie Dumitrescu, la DigiSport.

Ce au discutat Hagi și Dumitrescu

Mai departe, fostul internațional a recunoscut că în ultima vreme s-a văzut cu Hagi de mai multe ori. Cei doi s-au întâlnit și au discutat despre ce este de făcut pentru a salva fotbalul românesc.

„Am ieșit de două sau trei ori cu Gică Hagi la masă în ultima lună. Am discutat cum putem să facem să dezvoltăm procesul de formare al jucătorilor. Hagi e un om cu mare experiență în fotbal, a avut rezultate. Academia lui a dat cel mai mare procent”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

Vine Gică Hagi la națională, dar Dumitru Dragomir e în război cu șeful FRF: „Burleanu l-a adus pe Mircea Lucescu ca să ne scoată ochii”

Gică Popescu, atac devastator la adresa unui titular din echipa națională: „Am senzația că ne face un favor că vine”

„Secundul” Ionel Gane anunță: „Conducerea FRF știe mai bine cine va fi selecționer”