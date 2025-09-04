Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu nu voia ca naționala să joace AMICALUL cu Canada. Motivul selecționerului României

Mircea Lucescu nu voia ca naționala să joace AMICALUL cu Canada. Motivul selecționerului României

04 sept. 2025, 17:05, Sport
Selecționerul Mircea Lucescu a spus că voia ca echipa națională să joace amicalul cu Canada pentru a pregăti mult mai bine meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026.

România – Canada are loc pe 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională, după care joacă meciul cu Cipru, la 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Lucescu a anunțat că va promova mai mulți tineri în amicalul cu Canada.

„În primul rând aș fi preferat să nu joc meciul cu Canada. Aș fi preferat să am echipa la dispoziție o săptămână, să pregătim foarte bine meciul cu Cipru, care devine un meci vital pentru viitorul echipei naționale spre Campionatul Mondial. Dar FIFA nu acceptă niciunei echipe naționale să aibă un avantaj în această competiție, și atunci am luat un joc. Întâlnim o echipă extrem de motivată, echipă care-și pregătește prezența la Campionatul Mondial. Deci întâlnim o echipă pentru care acesta nu e meci amical. Pentru noi poate să fie un meci de încercare a altor jucători, pentru că alt meci amical nu există. Întâlnim o echipă bine conturată, au un obiectiv foarte clar, pentru ei e ca un meci oficial. Eu sunt optimist, sper ca și jucătorii care vor debuta să se ridice la nivelul pretențiilor, iar publicul să înțeleagă lucrul acesta și să-i ajute”, a declarat Mircea Lucescu.

„Voi promova jucători de la echipa de tineret”

„Printre jucătorii care sunt prezenți în momentul de față voi promova jucători de la echipa de tineret, pentru a da continuitate. Altfel rămânem tot cu generații care dispar și mai trebuie să așteptăm încă vreo 5-6 ani. La echipa națională trebuie să fie o selecție continuă. Sigur, ei trebuie în primul rând să se adapteze grupului și, bineînțeles, și filozofiei acestei echipe. După care depinde doar de ei să rămână mai departe. Pentru mine este un meci de pregătire. În același timp, să-mi dau seama de jucătorii care au jucat mai putin sau deloc la echipa națională. În ce măsură se adaptează atmosferei cu totul speciale pe care o creează un meci internațional la nivelul naționalei. E cu totul altceva. Nu se compară cu niciun fel de meci de club și nici măcar cu prezența în cupele europene. La echipa națională responsabilitatea este imensă. Le spun și jucătorilor mei că la cluburile voastre aveți un număr de suporteri care se leagă la echipa respectivă, dar la echipa națională aveți toată țara în spatele vostru. Responsabilitatea este imensă”, a spus selecționerul.

