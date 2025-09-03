Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Prima partidă este live la Antena 1 și a doua la Prima TV, conform protocolului dintre cele două stații. Biletele la meciul cu Canada costă între 10-75 lei (peluze și tribune) și 400 lei la VIP.

Cine transmite la TV România – Canada și Cipru – România la fotbal

Baiaram (Universitatea Craiova) s-a arătat încrezător în șansele de calificare ale echipei naționale la Cupa Mondială din 2026.

„Îmi doresc să particip la un Campionat European, la un Campionat Mondial cu echipa națională, îmi doresc să fac rezultate bune, să mă impun ca jucător și sper că aceste lucruri să urmeze. Cred foarte mult în calificarea la Mondial, chiar dacă sunt pentru prima oară la echipa națională. Am urmărit meciurile și cu siguranță dacă vom fi uniți vom face lucruri frumoase”, a mai spus jucătorul echipei craiovene.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că o victorie în deplasare cu Cipru va aduce echipei naționale a României un succes și în următoarea partidă din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, cea cu Austria din luna octombrie.

„Meciul cu Canada este un test, iar în acest caz trebuie să îți urmărești alte obiective decât cel legat de rezultat. Ceea ce ne dorim cu Canada este ca jucătorii care nu au evoluat foarte mult până acum să aibă această posibilitate ca să se poată integra cât mai bine în ceea ce înseamnă echipa națională.

Dar în același timp ne dorim să verificăm anumite lucruri astfel încât să obținem victoria în meciul din Cipru. Pentru că în mod cert o victorie în Cipru ne va aduce o victorie și cu Austria în octombrie. Iar acesta este cel mai important lucru’, a spus președintele Răzvan Burleanu.

Care este lotul României?