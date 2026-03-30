Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu spune de pe patul de spital care e starea sa de sănătate și ANUNȚĂ că încheie mandatul de selecționer. „Gata, s-a terminat”

Galerie Foto 4

Mircea Lucescu a fost internat de urgență într-un spital din Capitală duminică, după ce i s-a făcut rău la un antrenament al naționalei ce avea loc la Mogoșoaia.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României e acum stabil și anunță cauzele pentru care a leșinat. A fost supărat din cauza înfrângerii cu Turcia, tricolorii ratând calificarea la CM.

România va juca un meci amical pe 31 martie, cu Slovacia, la Bratislava, iar echipa va fi condusă de Gane, secundul lui Lucescu la națională. Tehnicianul de 80 de ani încheie mandatul la națională.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac un alt set de investigații.

Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa.

Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde.

Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Foto SPORT PICTURES

„Ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune”

„Am fost surprins, toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum.

Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins” a mai anunțat reputatul antrenor român

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe