Mirel Rădoi anunță înainte de FCSB - UTA: „Astea sunt gândurile mele". Cinci jucători indisponibili pentru duelul cu echipa din Arad

Mirel Rădoi are ca obiectiv să ajungă FCSB pe primul loc în play-out înaintea pauzei competiționale provocate de barajul echipei naționale.

România joacă meciul cu Turcia pentru un loc în finala ce poate duce la CM 2026.

FCSB întâlnește UTA vineri, de la ora 19:00, pe Arena Națională, în etapa a doua a play-out-ului Superligii.

Mirel Rădoi anunță înainte de FCSB – UTA

„Urmează o partidă interesantă între două echipe care încearcă să își pună amprenta asupra jocului în fiecare moment. Putem părea acum într-un dezavantaj față de UTA pentru că am jucat două zile mai târziu, dar cum avem mare nevoie de puncte nu cred că se poate pune problema oboselii sau alte lucruri care să ne împiedice să fim la capacitate maximă pentru acest meci. Mâine seară trebuie să câștigăm cu UTA pentru a termina pe prima poziție înaintea perioadei de întrerupere în care joacă naționala și a ne antrena liniștiți.

Am insistat la antrenamente asupra atacului pozițional unde am avut, avem și probabil vom mai avea probleme. Am lucrat pentru a îmbunătăți relațiile de joc, dinamica și combinațiile rapide aproape de poarta adversarului. Acum cea mai importantă partidă pentru mine este cea cu UTA. Trebuie să vedem cum desfacem acel 4-4-2 sau 4-4-1-1 al lor. Cu Roman foarte disponibil pe tranziții pentru a primi mingea și apoi să joace pentru Coman sau Abdallah în spațiu. Astea sunt gândurile mele de foarte multe zile. Trebuie să vedem care vor fi cei doi aleși dintre cei fundași centrali pe care i-a rotit. Ei par că au calități asemănătoare, dar la nivel de detalii au anumite lucruri de care noi putem profita”, a declarat Mirel Rădoi.

Daniel Graovac (32 de ani) și Vlad Chircheș (36 de ani), Ofri Arad (27 de ani), Ionuț Cercel (19 ani) și Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu vor juca în meciul FCSB – UTA.

Antrenorul FCSB a vorbit și despre problemele de lot: „În afară de Graovac, care a suferit acea fractură în timpul meciului, mai este absent Chiricheș, care este plecat pentru tratament. Apoi mai sunt absenții de la partida precedentă, Ofri (Arad), Cercel și Siya (Ngezana). Mari probleme nu avem pentru următoarea partidă. Ngezana este spre bine, el a făcut antrenamente separat. Dar de luni încolo va intra la antrenamente normale, cu lotul”.

Nu știu dacă UTA e principala contracandidată la câștigarea play-out-ului, pentru că în aceeași situație mai sunt Farul sau Botoșani. Practic orice echipă care reușește două victorii consecutive se apropie de pozițiile 7-8 – Mirel Rădoi

