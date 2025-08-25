Mirel Rădoi, despre criza de nervi de pe bancă și contrele cu fanii la Universitatea Craiova – Petrolul, 2-0. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”

Mirel Rădoi a vorbit despre meciul cu Petrolul, 2-0, a spus de ce a răbufnit pe banca tehnică după ce echipa sa avea 2-0 și a dat replica fanilor care i-au criticau pe jucători.
Universitatea Craiova a învins Petrolul Ploiești, 2-0, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii. Oltenii au a șasea victorie consecutivă în campionat, goluri marcate de Alexandru Crețu (75) și Ștefan Baiaram (80). Petrolul e pe 11 în clasament, șase puncte.
Mirel Rădoi, după golul lui Baiaram, s-a contrat cu suporterii de la VIP. A strigat spre cei aflați în tribuna din spatele său, a dat cu pumnul în bancă și a aruncat acreditarea de la gât. La conferință a spus de ce a avut ieșirea nervoasă.
„Ne-am asigurat acum că, până la pauza pentru echipa națională, vom fi pe prima poziție, indiferent de ce vom face la Botoșani. Victoria nu poate fi pusă la îndoială. Trebuie să avem mai multă răbdare. Per total sunt mulțumit, jucătorii au avut atitudine, iar din prea multă dorință și-au asumat unele riscuri. Nu cred că s-a pus problema câștigătoarei. Unde simțim zonele vulnerabile, slăbiciunile adversarului, acolo facem schimbările”, a spus Mirel Rădoi.
M-am certat cu banca. Nu mă pot abține, și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă, sunt alături de jucători. Nu sunt normale reacțiile, dar și eu sunt om, am reacțiile mele, chiar dacă uneori nu sunt cele corecte. O să rămân pe bancă, iar dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze. E vorba de reacții care nu sunt normale. Nu ai cum la 0-0 să scuipi propriii jucători, chiar nu sunt normale reacţiile astea. Nu ai cum la 1-0 să cerți jucătorii, nu ai cum la 1-0 să spui despre X sau Y. Nu prea m-au certat, din fotoliu toată lumea ştie fotbal, e vorba de reacţii care nu sunt normale, trebuie să-ţi încurajezi jucătorii, înţeleg că toată lumea e pretenţioasă, trebuie să înţeleagă că jucătorii nu sunt roboţi. Să vină și să conducă ei dacă știu mai mult fotbal. Din păcate, asta e. Mergem înainte sau renunțăm. Nu mă doare, viața a fost dură cu mine, poate de aceea de multe ori sunt prost și am așteptări mari de la oameni. Viața e dură, așa a fost mereu. Din păcate, dacă vom continua cu atmosfera asta și cu Istanbul, nu avem nicio șansă să ne calificăm. Totul depinde de comportamentul fanilor, dacă sunt alături de echipă sau împotrivă – Mirel Rădoi