Mirel Rădoi a vorbit despre meciul cu Petrolul, 2-0, a spus de ce a răbufnit pe banca tehnică după ce echipa sa avea 2-0 și a dat replica fanilor care i-au criticau pe jucători.

Universitatea Craiova a învins Petrolul Ploiești, 2-0, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii. Oltenii au a șasea victorie consecutivă în campionat, goluri marcate de Alexandru Crețu (75) și Ștefan Baiaram (80). Petrolul e pe 11 în clasament, șase puncte.

Mirel Rădoi, despre criza de nervi de pe bancă și contrele cu fanii la Universitatea Craiova – Petrolul, 2-0. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”

Mirel Rădoi, după golul lui Baiaram, s-a contrat cu suporterii de la VIP. A strigat spre cei aflați în tribuna din spatele său, a dat cu pumnul în bancă și a aruncat acreditarea de la gât. La conferință a spus de ce a avut ieșirea nervoasă.

„Ne-am asigurat acum că, până la pauza pentru echipa națională, vom fi pe prima poziție, indiferent de ce vom face la Botoșani. Victoria nu poate fi pusă la îndoială. Trebuie să avem mai multă răbdare. Per total sunt mulțumit, jucătorii au avut atitudine, iar din prea multă dorință și-au asumat unele riscuri. Nu cred că s-a pus problema câștigătoarei. Unde simțim zonele vulnerabile, slăbiciunile adversarului, acolo facem schimbările”, a spus Mirel Rădoi.