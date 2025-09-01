Universitatea Craiova a remizat cu FC Botoșani, 1-1, în deplasare, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii. Oltenii au marcat prin Alexandru Cicâldău (62), iar gazdele au egalat prin Hervin Ongenda (72).

Craiova e lider în campionat, cu 20 de puncte după opt etape, și FC Botoșani e pe cinci, cu 13 puncte.

După meci, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a criticat condițiile de la Botoșani și a spus că ar vrea să nu se mai joace aici în Superliga, ci pe teren neutru.

Mirel Rădoi, după remiza Universității Craiova de la Botoșani: „Aş cere să nu se mai joace aici. Sunt frustrat că se mai pot întâmpla lucrurile astea”

„După ce am ajuns la stadion, acceptam şi acel 0-0, doar să se termine meciul odată şi să plecăm. N-am crezut că în 2025 mai poţi găsi aşa ceva la un stadion din România, după ce s-a întâmplat la Clinceni. Viaţa ne oferă surprize. Intraţi să vedeţi tot ce e aici, la tot ce e aici.

Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025. S-a stricat şi aerul, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută. Din păcate, pentru mine… poate pentru altcineva, nu. De asta zic că acceptam şi 0-0, doar să plecăm de aici.

Sunt mulţumit, au fost lucruri pozitive, am încercat să aducem mingea în faţa porţii. Botoşaniul încearcă să fie agresivă, după aia bubuială, minge lungă şi pe a doua, iar o singură nesincronizare a făcut să fie egalitate.

(n.r. – Ce aţi schimba la acest meci?) Aş cere să nu se mai joace aici la Botoşani, ci pe teren neutru, dacă se poate. Sunt frustrat că în 2025 se mai pot întâmpla lucrurile astea. Nu sunt supărat de rezultat, vreţi să scoateţi de la mine o polemică? V-am spus că nu sunt frustrat, că nu are legătură cu fotbalul.

Nu caut vinovaţi şi nu putem şterge cu buretele ce s-a întâmplat. Sincer, dacă vedeam ce e aici, am fi semnat pentru un 0-0 încă de la flash-interviu. În 2025, să găsim condiţii ca la Clinceni… voiam doar să plecăm cât mai repede! Pentru noi, abia acum încep meciurile mai grele”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.