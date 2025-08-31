Craiova va juca șase meciuri în grupa Conference League, trei pe teren propriu și trei în deplasare. Va debuta la 2 octombrie, de la ora 22:00, în deplasare, cu Noah.

Partida cu AEK Atena e ultima, în etapa a 6-a, pe 18 decembrie, în Grecia.

Ce program are Universitatea Craiova în Conference League

Program Universitatea Craiova în Conference League:

Etapa 1: Rakow – Universitatea Craiova (2 octombrie 2025, ora 22:00)

Etapa 2: Universitatea Craiova – Noah (23 octombrie 2025, ora 22:00)

Etapa 3: Rapid Viena – Universitatea Craiova (6 noiembrie 2025, ora 22:00)

Etapa 4: Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie 2025, ora 19:45)

Etapa 5: Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie 2025, ora 19:45)

Etapa 6: AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie 2025, ora 22:00)

Program faze superioare Conference League:

Play-off: 19 și 26 februarie 2026

Optimi: 12 și 19 martie 2026

Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)

„Facem 7 puncte acasă și 4 puncte din deplasare”

„E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este ok, o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe, se joacă. Ne putem califica, sigur că da, de ce nu? Comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut. Dacă luăm ultimul adversar, Başakşehir, sunt adversari de valoare egală și acolo ne-am prezentat foarte bine. Eu zic că putem face o figură frumoasă. Cu 7 puncte ieși din grupă, cu 10-11 mergi direct în optimi. M-am uitat pe ce a fost anul trecut.

Facem 7 puncte acasă și 4 puncte din deplasare și asta e. Mainz e cea mai grea echipă, joacă în Bundesliga. După aia Sparta, AEK Atena, polonezii și Rapid Viena sunt echipe bune. Dar se joacă. Nu e o grupă norocoasă, dar nici o grupă-monstru. Am fost mult mai buni decât turcii. Am trecut en fanfare, ca organizare în teren, agresivitate, atitudine, suporterii, am fost cu trei clase peste ei. Echipa mai bună, mai valoroasă am fost noi. Nu trebuie să ne ascundem după cuvinte, ăsta este adevărul”, a spus Mihai Rotaru, la Fanatik.

Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a CALIFICAT în Conference League