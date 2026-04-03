Monica Roșu se pregătește de Paștele Catolic. Dubla campioană olimpică la gimnastică are un singur vis

În această duminică toți credincioșii de rit catolic vor serba Sfânta Sărbătoare a Paștelui. Motiv de celebrare și pentru sportivii români.

Monica Roșu, dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, în anul 2004, la Jocurile Olimpice de la Atena se pregătește și ea de această sărbătoare.

„Vom merge cu toții acasă la mama, în Bacău. Mama se ocupă de toate pregătirile pentru Paște. Ca în fiecare an ne dorim să fie o sărbătoare liniștită și să ne bucurăm cu toții că suntem sănătoși și din nou împreună”, a precizat Monica Roșu.

Chiar dacă masa de Paște va fi încărcată cu mâncăruri care mai de care mai alese, Monica Roșu ne-a dezvăluit că nu se dă în vânt după un preparat anume.

„Chiar nu pot să spun că sunt înnebunită după cozonac sau după pască. Gust din fiecare câte puțin. Oricum, mama este o gospodină desăvârșită. Gătește foarte bine.

Dar voi fi cât se poate de cumpătată. Pentru că sărbătoarea pascală nu este despre mâncare. Ne gândim că în fiecare an trăim acest moment special al Învierii Mântuitorului”, a adăugat ea.

Vrea să meargă de Paște la Vatican

Cel mai mare vis al Monicăi, legat de sărbătoarea pascală este acela de a putea ajunge la un moment dat, de Paște, la Vatican.

„Îmi doresc să fiu acolo în duminica Paștelui. Așa, la Vatican am ajuns. Dar niciodată de Paște”, a mai explicat dubla campioană olimpică la gimnastică.

Și-ar dori o revenire în televiziune!

Cu ani în urmă, fosta gimnastă a cochetat cu lumea televiziunii în calitate de prezentatoare a știrilor sportive la TVR. După o pauză destul de lungă ea și-ar dori o revenire în televiziune.

„Mi-a plăcut mult acel job. Aș putea spune că m-am simțit minunat. Da, îmi doresc o revenire în televiziune”, a mai declarat ea.