Mircea Lucescu a suferit un infarct în această dimineață la spital, susțin surse medicale pentru ProSport. Fostul selecționer al Naționalei era internat, după ce duminică a leșinat, în timpul cantomentului.

UPDATE 3: După ce a suferit al doilea infarct, Spitalul Universitar de Urgență București a transmis că Mircea Lucescu este conștient, iar starea lui este stabilă.

„Revenind la comunicatul inițial al SUUB, precizăm că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical .

Precizam că vom interveni public dacă apar elemente noi în evoluție”, a transmis SUUB.

UPDATE 2: Conform surselor ProSport, Mircea Lucescu a suferit un al doilea infarct. A fost restabilit, dar starea lui e critică

UPDATE 1: Familia lui Mircea Lucescu vrea să-l mute pe fostul selecționer la un spital din Viena, transmite ProSport. Pentru a face transferul, familia lui Lucescu are nevoie de permisiunea șefului de la secția de cardiologie a Spitalului Universitar București.

UPDATE: Spitalul Universitar a transmis un comunicat după ce Mircea Lucescu a suferit un infarct:

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate” – comunicat Spitalul Universitar.

Reporterii ProSport au surprins momentul în care Mircea Lucescu a fost luat cu targa după ce a făcut infarct

UPDATE: Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a făcut primele declarații la aflarea veștii că Mircea Lucescu, care până de curând a fost antrenorul echipei naționale, a suferit un infarct.

”Nu știu nimic. Aflu acum pentru prima dată. Având în vedere starea lui medicală, cel mai indicat este să vorbiți cu familia. Familia este acolo cu el oră de oră, dar eu chiar nu știu nimic”, a spus Răzvan Burleanu, pentru Gândul.

Starea lui Mircea Lucescu, cu câteva momente înainte de infarct

Cu doar 10 minute înainte să sufere un infarct, asistentele de la spital au discutat despre starea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer avea o tensiune alarmantă: „Avea 18 cu 10, dar e de la nervi”, mai notează ProSport.

Mircea Lucescu a fost surprins de ProSport la prima oră, pe holurile spitalului, alături de doctori, în jurul orei 8:15, unde urma să mai facă o serie de controale înainte de a fi externat.

Câteva momente mai târziu, în jurul orei 9:30, Mircea Lucescu a suferit un infarct și a fost transportat cu targa de urgență.

Mircea Lucescu fusese internat la spitalul Universitar după ce a leșinat

Mircea Lucescu a fost internat duminică la spitalul Universitar din Capitală, după ce i s-a făcut rău și a leșinat în cantonamentul de la Mogoșoaia, după ce a suferit o tulburare majoră a ritmului cardiac, au precizat surse Gândul, la momentul respectiv. În urma acestui incident, atrenorul a rămas spitalizat la secția de cardiologie, pe unitatea de terapie coronariană acută.

Medicii i-au montat săptămâna aceasta un defribrilator și urma să fie externat azi.

Mircea Lucescu anunțase de pe patul de spital că își încheie mandatul de selecționer, după meciul cu Turcia: „M-am și supărat atât de tare”

Mircea Lucescu a transmis, la puțin timp după ce fusese internat la Spitalul Universitar, că își încheie mandatul de selecționer. Acesta a mărturisit că a fost foarte afectat de înfrângerea suferită de România în meciul cu Turcia, care a spulberat speranțele naționalei pentru calificarea la Cupa Mondială.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal.

Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac un alt set de investigații.

Unde să mai plec? Cine mă lasă să mă duc după toată tevatura asta care a ieșit Sper să se descurce băieții și fără mine, deși nu pot să pricep rostul unui astfel de meci și de ce FIFA a decis așa.

Am făcut niște erori… Și la faza golului, nu se poate să tratăm așa… Nu se poate… de-asta m-am și supărat atât de tare. Turcii, după minutul 60-65, n-ar mai fi putut duce ritmul și atunci îi puteam surprinde.

Cine a analizat atent meciul a văzut că Turcia nu ne-a surprins cu nimic, absolut nimic. Situațiile pe care le-au avut în prima repriză au plecat de la niște mingi pierdute de noi, într-un mod incredibil. În rest, Turcia nu ne-a pus în dificultate deloc”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Recomandarea autorului: