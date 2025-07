Motivul incredibil pentru care Zeljko KOPIC nu a mai ajuns la evenimentul de lansare a noului echipament de la Dinamo!

Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo, a lipsit de la evenimentul de lansare al noilor echipamente ale clubului, organizat joia trecută, într-un cadru select din nordul Capitalei. Deși prezența sa fusese anunțată, croatul nu a mai apărut la fața locului, iar motivul este unul incredibil, după cum dezvăluie PROSPORT.

Evenimentul a fost organizat pentru a marca schimbarea sponsorului tehnic, prilej cu care s-a dezvăluit și noua gamă de echipamente pentru echipa de seniori a clubului.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Prezentarea echipamentului oficial al FC Dinamo a adunat jucători, suporteri, acționari, legende ale clubului și reprezentanți ai sponsorilor. De la Florentin Petre – singurul membru al staff-ului tehnic prezent – la foști mari dinamoviști, precum Ion Marin, Dorin Mateuț sau Marius Niculae, toți au fost acolo.

Singura absență notabilă: chiar antrenorul echipei, croatul Zeljko Kopic!

Conform informațiilor obținute de Prosport, Kopic a pornit spre locația din apropierea lacului Herăstrău, însă nu a mai ajuns. În acel moment, în zonă se desfășura și un dineu dedicat Zilei Naționale a Statelor Unite (4 iulie), fapt care a generat blocaje și a dus la închiderea accesului auto spre locația respectivă.

Cum parcarea a devenit rapid insuficientă, polițiștii prezenți au restricționat intrarea tuturor mașinilor.

Se pare că antrenorul croat nu a fost informat din timp despre această situație și, chiar dacă a încercat să explice cine este, răspunsul oamenilor legii a fost clar: „Nu se poate, nu sunt locuri, totul e blocat!”.

Deranjat de incidentul produs fără vina sa, Kopic a renunțat și s-a întors acasă, transmițând celor din club că nu va mai participa la evenimentul de lansare a echipamentului de joc.

Contactat pentru un punct de vedere, biroul de presă al FC Dinamo a transmis următoarele, prin Daniela Timofti, ofițer de presă al clubului: „Domnul Kopic nu a putut să ajungă deoarece a avut o întâlnire de lucru”.

Kopic vorbește despre plecarea lui Cîrjan

În altă ordine de idei, antrenorul dinamovist a vorbit recent și despre viitorul lui Cătălin Cîrjan. Întrebat despre posibila plecare a mijlocașului la Sturm Graz, care ar fi oferit două milioane de euro, Kopic a lăsat de înțeles că nu ia în calcul o astfel de variantă.

„Este ceva normal ca el să aibă oferte. Mă aștept la mai multe. A avut un sezon bun, dar am vorbit cu el și are ambiția să rămână aici încă un sezon. Vrea să își îmbunătățească jocul și, practic, un fotbal bun. Mă aștept ca în viitor să aibă oferte mult mai bune. Nu am vorbit cu oficialii despre oferta lui Cîrjan. Consider că plecarea lui nu e o opțiune pentru club”, a declarat Kopic.

