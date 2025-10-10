Prima pagină » Sport » Naționala de handbal feminin are și antrenor secund! Coco Mihăilă și-a ales colaboratorii

Naționala de handbal feminin are și antrenor secund! Coco Mihăilă și-a ales colaboratorii

10 oct. 2025, 20:24, Sport
Naționala de handbal feminin are și antrenor secund! Coco Mihăilă și-a ales colaboratorii

Echipa României se află în plină campanie EHF Euro Cup, urmând să dispute meciurile cu Norvegia şi Polonia în 15, respectiv 19 octombrie 2025.

Cu câteva zile înaintre, tricolorele nu aveau selecționer și nici secund. După numirea lui Coco Mihăilă, acum FR Handbal a anunțat și numele antrenorului secund.

Naționala de handbal feminin are și antrenor secund! Coco Mihăilă și-a ales colaboratorii

Federaţia Română de Handbal a anunţat, vineri, numirea Iuliei Curea în funcţia de antrenor secund al echipei naţionale feminine a României.

Fostă jucătoare cu o carieră remarcabilă şi, în prezent, antrenor secund al echipei CSM Bucureşti, Iulia Curea se alătură staff-ului tehnic condus de Ovidiu Mihăilă, în perspectiva acţiunilor din EHF Euro Cup 2026 şi a pregătirii pentru Campionatul Mondial din decembrie.

„Ne bucurăm să o avem pe Iulia Curea în cadrul staff-ului echipei naţionale. Este o personalitate care şi-a pus amprenta asupra handbalului românesc şi care aduce un plus de echilibru, experienţă şi încredere în acest moment de reconstrucţie a echipei naţionale”, a afirmat şi Constantin Din, preşedintele FRH.

„Colaborarea cu Iulia Curea este firească şi benefică. Cunoaşte foarte bine grupul, are experienţă la cel mai înalt nivel şi o viziune modernă asupra jocului. Cred că împreună putem construi o echipă competitivă şi unită”, a spus Ovidiu Mihăilă, antrenor principal al echipei naţionale.

Cu cine jucăm la Mondiale?

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

Campionatul Mondial va avea loc între 25 noiembrie – 14 decembrie, iar România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Soțul Mădălinei, tânăra care a murit după naștere face declarații terifiante! Acesta nu ar fi refuzat operația: „M-au pus să semnez”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Tragedia a lovit lumea muzicii. S-a stins simbolul unui trupe britanice de legendă. Toți românii i-au fredonat această melodie
Evz.ro
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai lung corn de rinocer lânos găsit vreodată, recuperat din permafrostul siberian
ECONOMIE Orașul în care poți mânca cea mai ieftină șaormă din România. Suma pe care a plătit-o o vloggeriță aprinde nostalgia după prețurile din anii 2010-2015
20:46
Orașul în care poți mânca cea mai ieftină șaormă din România. Suma pe care a plătit-o o vloggeriță aprinde nostalgia după prețurile din anii 2010-2015
ACTUALITATE Pentru că i s-a făcut o poftă nebună, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate. Ce i s-a întâmplat apoi
20:19
Pentru că i s-a făcut o poftă nebună, un bărbat a mâncat 3 kilograme de jeleuri fructate. Ce i s-a întâmplat apoi
POLITICĂ Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI”
20:15
Primarii îi declară război lui Ilie Bolojan, după ce i-a amenințat cu dosare penale. Olguța Vasilescu: „Ce face Bolojan nu și-a permis NIMENI”
EXCLUSIV Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”. Nepotul DICTATORULUI anunță când ar putea fi deschis muzeul
20:13
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”. Nepotul DICTATORULUI anunță când ar putea fi deschis muzeul
ACTUALITATE O sărmană refugiată din Ucraina a rămas fără un MILION de DOLARI la granița cu România. Agoniseala era ascunsă sub capota unui…Mercedes
20:11
O sărmană refugiată din Ucraina a rămas fără un MILION de DOLARI la granița cu România. Agoniseala era ascunsă sub capota unui…Mercedes
EXTERNE Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
19:53
Noul sistem de intrare-ieșire al UE intră în funcțiune DUMINICĂ: „Vom ști cine intră în UE, când și unde.” Posibile congestii pe aeroporturi
Sari la bara de unelte