Echipa României se află în plină campanie EHF Euro Cup, urmând să dispute meciurile cu Norvegia şi Polonia în 15, respectiv 19 octombrie 2025.

Cu câteva zile înaintre, tricolorele nu aveau selecționer și nici secund. După numirea lui Coco Mihăilă, acum FR Handbal a anunțat și numele antrenorului secund.

Naționala de handbal feminin are și antrenor secund! Coco Mihăilă și-a ales colaboratorii

Federaţia Română de Handbal a anunţat, vineri, numirea Iuliei Curea în funcţia de antrenor secund al echipei naţionale feminine a României.

Fostă jucătoare cu o carieră remarcabilă şi, în prezent, antrenor secund al echipei CSM Bucureşti, Iulia Curea se alătură staff-ului tehnic condus de Ovidiu Mihăilă, în perspectiva acţiunilor din EHF Euro Cup 2026 şi a pregătirii pentru Campionatul Mondial din decembrie.

„Ne bucurăm să o avem pe Iulia Curea în cadrul staff-ului echipei naţionale. Este o personalitate care şi-a pus amprenta asupra handbalului românesc şi care aduce un plus de echilibru, experienţă şi încredere în acest moment de reconstrucţie a echipei naţionale”, a afirmat şi Constantin Din, preşedintele FRH.

„Colaborarea cu Iulia Curea este firească şi benefică. Cunoaşte foarte bine grupul, are experienţă la cel mai înalt nivel şi o viziune modernă asupra jocului. Cred că împreună putem construi o echipă competitivă şi unită”, a spus Ovidiu Mihăilă, antrenor principal al echipei naţionale.

Cu cine jucăm la Mondiale?

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

Campionatul Mondial va avea loc între 25 noiembrie – 14 decembrie, iar România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).