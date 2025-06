Novak Djokovic vrea să joace și la JO de la Los Angeles 2028, când va avea 41 de ani.

El a vorbit pentru site-ul (Ne)uspjeh prvaka, un podcast pe YouTube, și a spus că: „Singurul lucru la care mă gândesc în acest moment, singurul lucru care mă motivează, sunt Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, pentru a-mi reprezenta ţara. Grand Slam-urile de asemenea, dar nu cred că sunt la acelaşi nivel cu Jocurile Olimpice”.

Djokovic a câştigat medalia de aur la JO Paris 2024, în faţa lui Carlos Alcaraz, scor 7-6, 7-6.

Novak Djokovic anunță: „E singurul lucru care mă motivează”

În discuția cu Slaven Bilic, Djokovic a mai spus că: „Sunt foarte diferit de când a plecat Rafa, nu credeam că îmi va face asta…Sinner şi Alcaraz sunt jucători foarte impresionanţi, dar incomparabili cu cei trei mari (n.red. – el, Roger Federer şi Rafael Nadal)”.

„Iubesc tenisul, încă simt pasiune pentru sport, încă îmi place să țin racheta în mână. Copilul din mine care s-a îndrăgostit de tenis este acolo, există acea conexiune. Dacă nu aș avea acea pasiune și dorință de a concura, nici nu aș continua. Îmi place să ies pe teren și să câștig cu racheta în mână. Am acel foc în mine”, spunea Djokovic.

„E tot ce pot spune acum”

Sârbul a mai vorbit despre retragere și la Roland Garros: „Am spus că ar fi putut fi ultimul meu meci. Nu am spus că a fost. Deci, momentan nu știu. 12 luni, în această etapă a carierei mele, este o perioadă destul de lungă. Vreau să joc mai mult? Da, vreau. Dar voi putea juca din nou aici peste 12 luni? Nu știu. Nu știu. Deci, da, asta e tot ce pot spune momentan. Voi încerca să mă țin de planul pe care l-am avut, acela de a juca turneele de Grand Slam. Aceste turnee sunt prioritățile din programul meu. Wimbledon și US Open, da, sunt în planul meu. Asta e tot ce pot spune acum. O voi face, dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut. Dar simt că vreau să joc la Wimbledon, vreau să joc la US Open, cu siguranță. Mai departe nu sunt atât de sigur”.