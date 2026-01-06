Prima pagină » Sport » Octavian Popescu pleacă de la FCSB! Unde va juca. „Sper că îl vede cineva acolo”

06 ian. 2026, 09:55, Sport
Octavian Popescu ajunge împrumut la Al Okhdood, echipa preluată de Marius Șumudică.

Jucătorul de 23 de ani va juca până la vară la formația din Arabia Saudită și șeicii vor plăti 150.000 de euro pentru împrumut.

A fost dorit Thiam în primă fază, dar a jucat deja la două echipe în acest sezon, U Cluj și FCSB, și nu putea evolua la al treilea club.

Tavi Popescu a jucat în acest sezon 22 de meciuri, dar nu a marcat niciun gol.

„Șumudică m-a întrebat de Thiam și de încă un jucător. Au spus de Thiam, au nevoie de un jucător puternic. Ieri m-a sunat «Pantera» (n.r. – fostul fotbalist Cătălin Liță) pentru Thiam și mi-a zis că vor să-l ia pe George (n.r. Octavian) Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească cu el dacă vrea să meargă, până în vară, 6 luni. Acolo îi trebuie certificat de căsătorie. Dacă nu e căsătorit, n-are voie să stea cu prietena în aceeași casă. Eu sper că îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică. Am aflat care a fost problema la el. Au fost niște mici lucruri care s-au făcut mari. Acum am aflat. Anturajul a fost problema. Acum nu are voie să vorbească la telefon cu trei persoane din viața sa privată. Erau periculoase. I-au afectat fotbalul. Doar de ei doi m-a întrebat. Ei au nevoie de bandă stânga. Am cerut 150.000 pe împrumut, îi dau și ei 200.000 de euro”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Şumudică îl ajută pe Octavian Popescu, nu Octavian Popescu pe Şumudică. Speranţa e că eşti în Arabia Saudită, poţi să iei un jucător. M-am uitat peste lot, valorează 10 milioane de euro (n.red. potrivit Transfermarkt). Tu îl ajuţi pe Octavian Popescu, nu Octavian Popescu pe tine – Basarab Panduru, fost internațional, la Prima Sport

