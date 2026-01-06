Prima pagină » Actualitate » Scandal în familia Becali: Gigi, trădat chiar de vărul său. „ Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp… Din cauza unui singur om”

06 ian. 2026, 08:12, Actualitate
Gigi Becali a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, petrecut în neamul său, cu persoane foarte apropiat. Chiar unul dintre veri este implicat și din cauza lui finanțatorul FCSB afirmă că acum nu mai are încredere în oameni.

Latifundiarul din Pipera s-a simțit trădat și nu a putut trece peste ce i s-a întâmplat, după cum chiar el a recunoscut.

Cine l-a trădat pe Gigi Becali

Becali a vorbit public pentru prima dată despre ruptura dintre el și vărul său primar, pe care spune că l-a iubit „ca pe un frate”. Ani la rând nelipsit din anturajul lui Gigi, Virgil Becali este, acum, „interzis” în casa patronului FCSB.

„Nu mai am încredere în niciun om, nu mai am. În MM (n.r. – Mihai Stoica) am, dar vorbesc la modul general. Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp m-a făcut să nu mai am încredere în nimeni. Din cauza unui singur om. Îl cheamă Virgil.

Niciodată, în viață, nu am avut ceva împotriva lui și l-am iubit ca pe un frate. Și omul ăsta m-a făcut să nu mai am încredere în oameni. Eu îl iubesc în continuare, dar nu mai am încredere în oameni din cauza lui”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Magnatul campioanei FCSB nu a vrut să dezvăluie în ce anume a constat trădarea lui Virgil Becali.

Virgil „Breloc”, nelipsit din anturajul FCSB

Ani la rând, Virgil Becali a fost nelipsit din anturajul FCSB, la un moment dat ajungând să conducă echipa, când Gigi s-a aflat în închisoare. Prezent mereu lângă vărul său, și-a atras și porecla de „Breloc”, dar finanțatorul FCSB l-a numit „Cancelar” și i se adresa astfel în intervențiile televizate.

Virgil Becali este văr primar cu Gigi și omul care apărea de multe ori în fața jucătorilor ținând punga cu bani din care fotbaliștii primeau răsplata pentru marile victorii din derby-uri.

S-a implicat și în transferuri, la un moment dat, reușind să-l convingă pe Gigi Becali să-l aducă la echipă pe Juan Carlos Toja, în 2008, după ce a văzut câteva filmulețe cu mijlocașul columbian.

