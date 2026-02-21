Prima pagină » Sport » Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua

21 feb. 2026, 10:09, Sport
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce a aflat că Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la CSA Steaua

Ilie Năstase (79 de ani) a reacționat, după ce a aflat că Ministrul Apărării, Radu Miruță, a trimis Corpul de Control la CSA Steaua. Fostul mare tenismen nu s-a poziționat contra acestei decizii, însă a recomandat ca autoritățile să efectueze astfel de acțiuni de control și în cazul Primăriilor și Consiliilor Județene.

Fostul jucător de tenis, în vârstă de 79 de ani, a precizat că este de acord cu decizia impusă de Radu Miruță, Ministrul Apărării. Însă, recomandă ca autoritățile competente să efectueze astfel de acțiuni de control și la Primăriile și Consiliile Județene care finanțează echipele de fotbal din întreaga țară, arată ProSport.

„Foarte bună decizia. Nu am nimic împotriva, să controleze cum sunt cheltuiți și administrați banii publici, chiar și la echipa de fotbal. Însă, bine este ca autoritățile noastre să opereze controale și la Primăriile și Consiliile Județene care ajuta echipele de fotbal. Avem multe astfel de cazuri. Dacă este să fie transparență, atunci să fie peste tot făcut astfel de controale”, a spus Ilie Năstase pentru ProSport.

Fostul mare tenismen Ilie Năstase / foto: Mediafax Foto

Corpul de Control trimis la CSA Steaua

În urmă cu câteva zile, Ministrul Apărării anunța că a trimis Corpul de Control la clubul Steaua pentru a verifica modul în care sunt cheltuiți cei 32.000.000 de euro de care beneficiază secţiile sportive ale clubului.

De altfel, vă reamintim că, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, Ministrul Apărării menționa că ar avea în plan să modifice legea pentru ca Steaua București să poată promova în Liga 1. Radu Miruță a precizat că „nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă”. Declarațiile pot fi consultate la acest link.

sursă foto: Mediafax Foto

