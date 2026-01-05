Tavi Popescu, 23 de ani, nu mai e pe placul conducerii și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat care e situația jucătorului.

El a mai primit o șansă și e în cantonamentul din Antalya, dar la plecarea spre Turcia, la aeroport, Mihai Stoica și Octavian Popescu abia s-au salutat.

În acest sezon, mijlocașul a jucat în 12 meciuri, iar în partida recentă, cu Unirea Slobozia, nu a fost în lot din cauza unor probleme de sănătate.

Tavi Popescu, viitor incert la FCSB. „E pe cont propriu. S-a anturat cu cine nu trebuia”

„Nu am ce să mai discut, chiar nu am ce, e pe cont propriu Tavi Popescu! Treaba lui, are o vârstă, nu mă mai rog de fotbaliști acum. Vorbisem cu el, bătuserăm palma, dar s-a anturat cu cine nu trebuia. Cum l-am susținut eu pe Tavi nu l-a susținut nimeni, dacă crede că glumesc să fie sănătos! Continuatoarea Stelei merge înainte, suntem FCSB, un brand foarte puternic”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Despre Tavi Popescu, Gigi Becali spunea: „Și am vorbit cu Mihai: «Bă, hai să îl vedem pe George Popescu în cantonamentul ăsta, să vedem ce a înțeles el de la viața asta. Și hai să îl vedem și pe Politic dacă poate». L-aș lua și l-aș boteza pe Politic. Ăsta e mare fotbalist, dacă îl botez și scapă de sectă. Dacă nu se ridică, hai, la revedere! Ce înseamnă să nu se ridice? Dacă nu își revin, rezerve! Ce, sunt doar 11 jucători într-o echipă? Talentul nu i l-a luat nimeni lui Tavi Popescu. Talentul lui costă 20.000.000. Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere!”.