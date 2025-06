Dinamo l-a transferat pe Alexandru Musi de la FCSB, jucător care a semnat un contract pe patru ani.

Musi a jucat 31 de meciuri la FCSB, reușind să înscrie de trei ori și să ofere o pasă decisivă.

Are 69 de meciuri în Superliga, înscriind șapte goluri și având cinci pase decisive.

Musi a fost convocat de 9 ori la selecționata U20 a României și de 3 ori la cea U21. E al treilea transfer de la Dinamo pentru sezonul viitor, după mijlocașul Cristian Mihai (UTA) și atacantul Luca Bărbulescu (FC Augsburg).

„Bine ai venit, Alexandru Musi! Musi, în vârstă de 20 de ani, este noul nostru jucător. În sezonul recent încheiat, acesta a bifat 31 de apariții în tricoul celor de la FCSB, reușind să înscrie de 3 ori și să ofere 1 assist. Până în prezent, a adunat un total de 69 de meciuri în Superligă, înscriind 7 goluri și contribuind decisiv la alte 5. Totodată, Musi a fost convocat la mai multe reprezentative de tineret ale Naționalei de Fotbal a României, bifând 9 selecții pentru România U20 și 3 selecții pentru România U21. Înțelegerea dintre Dinamo și Alexandru Musi se va desfășura pe o durată de 4 ani, fiind valabilă până la 30.06.2029. Mult succes, Musi, în tricoul echipei noastre! Îți dorim cât mai multe reușite”, scrie Dinamo pe Facebook.

„Este o echipă de tradiție, foarte bună, cu un antrenor care știe ce trebuie să facem. Mă bucur că am ajuns aici, sper să-mi fac treaba cât mai bine, să-mi ajut colegii să câștigăm trofee sau să ne batem la titlu. Nu este un pas înainte, este un pas în față, mai ales că la FCSB nu mi s-a dat deloc încredere. Mă bucur că am ajuns aici. Am ales Dinamo cu inima deschisă, pentru că știu ce este aici, cum se lucrează, ce fel de oameni sunt aici. De asta am ales Dinamo, sper să-mi fac treaba cât mai bine. Vreau să ajut echipa și să marchez cât mai mult. Am fost primit foarte bine. M-au primit călduros. Mă bucur că fac parte din acest grup minunat și sper să reușim împreună. Ne putem bate chiar la campionat. Dacă vom fi concentrați și ne vom face treaba bine pe parcursul campionatului, ne vom bate la titlu”, a declarat Alexandru Musi, potrivit gsp.ro.