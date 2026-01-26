Prima pagină » Sport » Doi ROMÂNI la o partidă de fotbal din Champions League! Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu

26 ian. 2026
Istvan Kovacs, arbitrul român cotat cel mai bine pe lista FIFA, a fost delegat la meciul Borussia Dortmund – Inter Milano, care va avea loc, miercuri 28 ianuarie, în etapa decisivă a grupei principale a Ligii Campionilor.

Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, se află pe poziía 14, cu 12 puncte.

Arbitrul de 41 de ani fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs.

În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Ţările de Jos) şi Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Pentru Istvan Kovacs, ajuns la 41 de ani, acesta va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025) şi Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026).

Francezul Clement Turpin (43 de ani) a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume în 2025 de către Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS).

Turpin a câștigat titlul de cel mai bun arbitru din lume cu 65 de puncte, la zece puncte distanță de Letexier și Szymon Marciniak, câștigătorul din 2022 și 2023.

Istvan Kovacs s-a aflat pe locul 4, cu 54 de puncte, iar al cincilea a fost Michael Oliver, cu 53 de puncte. Top 10 a fost completat de Felix Zwayer, Slavko Vincic, Alizera Faghani, Maurizio Mariani și Sandro Scharer.

Curs UEFA în Cipru pentru arbitrii români

România va fi reprezentată de cinci arbitri la cea de-a 34-a ediție a UEFA Advanced Course for Top Referees, programată să se desfășoare în perioada 2–5 februarie 2026, la Limassol, în Cipru.

Cursul reunește anual cei mai valoroși arbitri din Europa și este destinat perfecționării oficialilor de top, fiind invitați arbitrii din categoria Elite, o grupă de selecție din categoria 1, precum și un grup de arbitri VAR.

Din partea României, au fost invitați următorii: Istvan Kovacs, Iuliana Demetrescu și Alina Peșu (toți din categoria Elite), Marian Barbu și Radu Petrescu (categoria 1).

