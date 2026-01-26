Prima pagină » Sport » Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer

Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer

26 ian. 2026, 12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
Rafael Nadal este exemplul perfect al campionului prizonier al propriilor ritualuri. De la sticle aliniate obsesiv la ticuri repetate înaintea fiecărui punct, spaniolul a transformat superstiția în marcă personală.

În România, Ovidiu Ionescu, cel mai titrat jucător de tenis de masă, recunoaște că a mers pe un drum asemănător și că încearcă să se desprindă de unele superstiții.

Îl „bate” pe Nadal la superstiții

Ovidiu Ionescu, vicecampion european cu echipa României de tenis de masă, recunoaște că are o serie de superstiții la care nu poate să renunțe.

„Mă gândesc la ce oră am mâncat micul dejun, ce am mâncat. Prosopul trebuie să fie tot timpul aruncat în cutia de prosoape din timpul meciului, nu înfășurat. Sticlele nu trebuie atinse de către antrenor, doar de mine și eu trebuie să le deschid. Sunt un fel de Nada, dar la un nivel mai micuț”, povestește sportivul.

Înainte să se apuce de tenis de masă, Ovidiu a făcut un alt sport: „Am jucat tenis de câmp când eram micuț, dar din cauza infrastructurii din orașul meu, nu am putut, așa că m-am reorientat către tenis de masă. Tenisul de câmp este o mare iubire de-a mea, urmăresc de fiecare dată când pot un meci de tenis de câmp”.

L-ar vrea adversar la masă pe Roger Federer

Dacă ar fi să joace un meci de tenis de masă cu o vedetă internațională, vicecampionul european știe pe cine își dorește la masa de joc.

„Roger Federer. Știu că a jucat și el tenis de masă, primul sport pe care l-a făcut a fost tenisul de masă”, afirmă „tricolorul”. Ovidiu dezvăluie care a fost cel mai dificil adversar din cariera sa, jucător pe care nu a reușit să îl învingă: „E un răspuns foarte ușor Ma Long. Un chinez care a obținut aproape toate medaliile posibile, este multiplu campion olimpic mondial. S-a lăsat de un an, dar momentan toți suntem departe de jocul lui”.

Într-un singur loc din lume sportivul nu vrea să se întoarcă să mai concureze: „Las Vegas este un oraș în care este greu să practici sport de performanță. Nu vreau să intru în detalii, dar e greu să stai departe de tentații”.

