Carlos Alcaraz nu a PIERDUT niciun set până acum la Australian Open. „E destul de clar ce vrea aici”

Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe Tommy Paul, scor 7-6 (8/6), 6-4, 7-5.

El va juca pentru semifinale cu Alex De Minaur. Spaniolul vrea să câștige Australian Open, turneu unde nu a trecut până acum de sferturi.

În carieră are trofee de Grand Slam ca Roland-Garros, Wimbledon și US Open.

Carlos Alcaraz nu a pierdut niciun set până acum la Australian Open

Meciul Carlos Alcaraz – Alex De Minaur e programat la ora 11:30, a României. Spaniolul are 5-0 în disputele directe cu australianul.

„Carlitos a făcut câteva schimbări tactice, a încetinit puțin serviciul, a modificat al doilea serviciu. Cred că Alcaraz ne spune tuturor că nu are nevoie de Juan Carlos Ferrero în colțul său. Joacă într-adevăr un tenis inteligent și a făcut asta în câteva meciuri până acum, când a schimbat lucrurile. Uneori ai impresia că are momente de lipsă de concentrare în meciuri, dar totuși este foarte, foarte constant. Altfel, nu ar fi numărul unu mondial, cred. Pare în formă bună. Cred că vrea, evident, titlul de aici. Este destul de clar, și este pe drumul cel bun”, a spus Mats Wilander, la Eurosport.

Iar, Alex Corretja a declarat, pentru sursa citată: „Carlitos este concentrat pe teren, pare mai serios. Pare mai precis. Nu e ca și cum nu s-ar distra. Este ca și cum ar ști exact ce vrea să facă în fiecare moment. Mi se pare că este mai matur după un an, se vede că își controlează foarte bine emoțiile. Știe când să consume multă energie, când să se uite la public, când să atragă atenția sau când să dea tot ce are și să joace la viteză maximă împotriva adversarului. Serviciul lui pare mai fluent, mai relaxat, nu depune un efort atât de mare. Și reverul lui a fost uimitor, joacă cu un cross foarte frumos. Faptul că găsește unghiuri excelente în partea de rever îi oferă șansa să se miște, apoi să dicteze direcția mingii și cu forehand-ul. Cred că aceasta este lovitura pe care a îmbunătățit-o foarte mult. Cred că a lucrat foarte bine la asta și la retur. Pășește foarte bine, ceea ce în trecut îi crea unele îndoieli la al doilea serviciu. Uneori se retrage mult în spate, dar în acest turneu îl vedem destul de des returnând în interiorul liniei de fund. Asta înseamnă că pune presiune pe adversari”.