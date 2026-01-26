Prima pagină » Sport » Carlos Alcaraz nu a PIERDUT niciun set până acum la Australian Open. „E destul de clar ce vrea aici”

Carlos Alcaraz nu a PIERDUT niciun set până acum la Australian Open. „E destul de clar ce vrea aici”

26 ian. 2026, 14:43, Sport
Carlos Alcaraz nu a PIERDUT niciun set până acum la Australian Open. „E destul de clar ce vrea aici”

Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe Tommy Paul, scor 7-6 (8/6), 6-4, 7-5.

El va juca pentru semifinale cu Alex De Minaur. Spaniolul vrea să câștige Australian Open, turneu unde nu a trecut până acum de sferturi.

În carieră are trofee de Grand Slam ca Roland-Garros, Wimbledon și US Open.

Carlos Alcaraz nu a pierdut niciun set până acum la Australian Open

Meciul Carlos Alcaraz – Alex De Minaur e programat la ora 11:30, a României. Spaniolul are 5-0 în disputele directe cu australianul.

„Carlitos a făcut câteva schimbări tactice, a încetinit puțin serviciul, a modificat al doilea serviciu. Cred că Alcaraz ne spune tuturor că nu are nevoie de Juan Carlos Ferrero în colțul său. Joacă într-adevăr un tenis inteligent și a făcut asta în câteva meciuri până acum, când a schimbat lucrurile. Uneori ai impresia că are momente de lipsă de concentrare în meciuri, dar totuși este foarte, foarte constant. Altfel, nu ar fi numărul unu mondial, cred. Pare în formă bună. Cred că vrea, evident, titlul de aici. Este destul de clar, și este pe drumul cel bun”, a spus Mats Wilander, la Eurosport.

Iar, Alex Corretja a declarat, pentru sursa citată: „Carlitos este concentrat pe teren, pare mai serios. Pare mai precis. Nu e ca și cum nu s-ar distra. Este ca și cum ar ști exact ce vrea să facă în fiecare moment. Mi se pare că este mai matur după un an, se vede că își controlează foarte bine emoțiile. Știe când să consume multă energie, când să se uite la public, când să atragă atenția sau când să dea tot ce are și să joace la viteză maximă împotriva adversarului. Serviciul lui pare mai fluent, mai relaxat, nu depune un efort atât de mare. Și reverul lui a fost uimitor, joacă cu un cross foarte frumos. Faptul că găsește unghiuri excelente în partea de rever îi oferă șansa să se miște, apoi să dicteze direcția mingii și cu forehand-ul. Cred că aceasta este lovitura pe care a îmbunătățit-o foarte mult. Cred că a lucrat foarte bine la asta și la retur. Pășește foarte bine, ceea ce în trecut îi crea unele îndoieli la al doilea serviciu. Uneori se retrage mult în spate, dar în acest turneu îl vedem destul de des returnând în interiorul liniei de fund. Asta înseamnă că pune presiune pe adversari”.

Recomandarea video

Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
VIDEO | Misterul celor trei biciclete prinse de un buștean care plutea pe râu
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Iată cum viața urbană europeană rescrie ADN-ul insectelor
EXCLUSIV Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
16:17
Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
TRAGEDIE Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
16:13
Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
FLASH NEWS România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
16:07
România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
ULTIMA ORĂ Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
16:07
Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
EXCLUSIV Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
16:02
Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”
15:59
Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe