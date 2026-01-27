Guvernul Bolojan s-a împrumutat anul trecut mai mult decât avea nevoie. Ce se va întâmpla cu banii rămași

Guvernul Bolojan a împrumutat anul trecut aproximativ 265 mld. lei, sumă care depășește nevoia de finanțare a statului, formată din 99 mld. lei pentru plata datoriei vechi ajunsă la scadență și aproximativ 145 mld. lei pentru deficitul bugetar. Astfel, au rămas 20 mld. lei care ar putea reprezenta prefinanțarea pentru anul 2026, arată o analiză Profit.ro.

În 2024 Guvernul a împrumutat 252 mld. lei pentru a acoperi rostogolirea datoriei vechi și deficitul bugetar de 8,65% din acel an. La începutul anului trecut, Ministerul Finanțelor a anunțat că trebuie să împrumute 232 mld. lei, din care aproximativ 135 mld. lei pentru deficitul bugetar prognozat la 7% și aproximativ 97 mld. lei pentru rostogolirea datoriei vechi ajunse la scadență. La rectificarea din toamna anului trecut, necesarul de împrumut a crescut la 259 mld. lei, dintre care 160 mld. lei pentru deficitul majorat la 8,4% din PIB.

„Programul de finanțare se revizuiește la suma de aproximativ 269 miliarde lei (în creștere cu 10 miliarde lei), urmând să asigure prefinanțarea parțială a necesarului de finanțare aferent anului 2026, în conformitate cu Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2024-2026”, a transmis, la începutul lunii decembrie, Ministerul Finanțelor.

Acum, Guvernul condus de Ilie Bolojan a rămas cu 20 mld. de lei din 2025, care rezultă din calculele pe baza împrumuturilor contractate de stat. Practic, prin prefinanțare se înțelege că o parte din banii rămași pot fi folosiți pentru a acoperi nevoile de finanțare din acest an. Totuși, Minsterul Finanțelor nu a confirmat oficial această sumă, iar cifra ar putea să difere în funcție de operațiunile Trezoreriei. Astfel, cu împrumuturi de 265 mld. lei, dar cu un deficit de numai 7,7%, suma prefinanțată pentru 2026 ar trebui să fie mai ridicată.

