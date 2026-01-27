Prima pagină » Actualitate » Moarte suspectă la Milano. Un afacerist român a căzut de la etajul unui hotel de lux

Moarte suspectă la Milano. Un afacerist român a căzut de la etajul unui hotel de lux

27 ian. 2026, 08:59, Actualitate
O altă tragedie s-a produs în Italia, la Milano. Un afacerist român în vârstă de 54 de ani a decedat, după ce a căzut de la etajul unui hotel de lux situat în apropierea Domului din Milano. Procurorii investighează un caz de moarte suspectă și îi caută pe cei care ar fi fost în cameră cu victima.

Un afacerist român în vârstă de 54 de ani a murit în Milano, Italia, după ce a căzut de la etajul unui hotel de lux situat în apropierea Domului din Milano. Acum, procurorii au demarat o anchetă de moarte suspectă și sunt luate în considerare mai multe variante, inclusiv o posibilă sinucidere sau o crimă.

Afacerist român mort în Milano

De asemenea, procurorii îi caută pe cei care s-ar fi aflat în camera de hotel cu victima. O femeie, portarul clădirii, ar fi fost martoră la momentul în care bărbatul a căzut de la peste 10 metri înălțime. După bufnitură, femeia a privit în sus și ar fi observat o siluetă la fereastra ultimului etaj. Apoi, la câteva minute distanță, ar fi coborât un bărbat care a fugit pe o străduță.

Potrivit datelor, afaceristul român activa în domeniul imobiliar. Procurorii au descoperit în camera de hotel 3 cărți de identitate diferite, însă toate cu poza lui. Nu se știe, momentan, dacă bărbatul deținea mai multe cetățenii sau utiliza nume false. Înainte de incidentul tragic, ar fi avut loc o întâlnire de afaceri. A fost deschis un dosar penal pentru omor, arată Stirileprotv.ro.

Sursă foto: Shutterstock

