Olimpiu Moruțan, prima reacție în tricoul Rapidului. „A fost greu să mă decid, îmi doream să rămân în străinătate”. Ce spune despre FCSB

25 ian. 2026, 14:18, Sport
Olimpiu Moruțan va fi în lot la meciul pe care Rapid îl va juca în această etapă cu UTA. Mijlocașul de 26 de ani a spus de ce a ales să joace la echipa din Giulești și a precizat că nu a avut o ofertă de la fosta sa formație, FCSB.

Moruțan a mai jucat la FC Botoșani și FCSB, iar din 2022 a evoluat în străinătate, la Galatasaray, Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic.

Are și 17 meciuri la echipa națională, unde a marcat un gol.

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici, abia aștept să debutez și îmi doresc să am un mare succes. Am mai avut câteva oferte, dar am ales să vin aici. Am vorbit cu domnul Angelescu la telefon timp de o săptămână și jumătate, mi-a prezentat proiectul și m-a convins. Am avut oportunitatea să vin într-un mediu liniștit și să mă bucur din nou de fotbal. Am trecut printr-o perioadă grea, în care nu m-am bucurat de joc. Acest pas este important și pentru echipa națională, îmi doresc să fiu la baraj. A fost greu să mă decid, îmi doream să rămân în străinătate.

Rapid mi-a oferit un mediu bun și mă bucur de asta. Am vorbit și cu familia despre Rapid, cred că am ales bine. Sunt fericit și sper să încep să joc. Știu atmosfera din Giulești, știu că suporterii sunt minunați, abia aștept să joc pe Giulești. Am înțeles că e foarte mișto. Am discutat și cu domnii de la echipa națională, au spus că e o decizie bună pentru mine. Am jucat mai mult în dreapta, dar nu vreau să supăr pe nimeni. Și poziția de număr 10 mi se potrivește foarte bine. Am avut alte oferte, din China sau Arabia, nu mi-am dorit să merg acolo la această vârstă. Vreau să îmi cresc nivelul.

Vreau să fiu ajutat, am nevoie de sprijin în aceste momente, iar mai departe vom vedea. Dacă voi fi bine, va exista și posibilitatea de a merge din nou afară, dar nu mă gândesc la asta acum. Îmi doresc să mă bat la titlu cu Rapid, iar în vară să reușim să intrăm într-o grupă europeană”, a spus Olimpiu Moruțan.

O să merg în fața galeriei, dar nu o să înjur FCSB pentru că sunt bine crescut, un băiat educat, nu îmi doresc să fac chestia asta. Sunt un băiat liniștit, nu vreau să supăr, doar să îmi fac treaba. Vreau să fiu sănătos, să joc cât mai mult și să ajut echipa. Nu îmi doresc să fiu un lider. Dacă eu îmi voi face treaba, toată lumea va fi alături de mine. Nu vreau să creez probleme la club. Am fost primit foarte bine, îi știam pe majoritatea colegilor, nu au fost probleme cu integrarea mea în grup – Olimpiu Moruțan

