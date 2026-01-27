Trump continuă ofensivă tarifară asupra aliaților. SUA ridică taxele la 25% asupra bunurilor din Coreea de Sud

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite vor majora taxele vamale aplicate anumitor bunuri sud-coreene la 25%, invocând întârzierea ratificării acordului comercial bilateral de către parlamentul de la Seul.

„Acordurile comerciale sunt foarte importante pentru America. În fiecare dintre aceste acorduri, am acționat rapid pentru a reduce tarifele în conformitate cu tranzacția convenită. Desigur, ne așteptăm ca partenerii noștri comerciali să facă același lucru.

Întrucât parlamentul coreean nu a ratificat acordul nostru comercial istoric, care este prerogativa sa, am decis să majorez taxele vamale pentru automobile, cherestea, produse farmaceutice și toate celelalte taxe vamale reciproce de la 15% la 25%”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social.

Șeful Casei Albe a amintit că acordul a fost convenit împreună cu președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, pe 30 iulie și reafirmat cu ocazia vizitei sale oficiale în Coreea de Sud, la 29 octombrie, scrie CNN.

„Președintele Lee și cu mine am ajuns la un mare acord excelent pentru ambele țări la 30 iulie 2025 și am reafirmat aceste condiții în timpul vizitei mele în Coreea, la 29 octombrie 2025. De ce legislativul coreean nu l-a aprobat?”, s-a întrebat Trump pe rețeaua sa de socializare.

Reacția Coreei de Sud

Autoritățile de la Seul au reacționat rapid, anunțând că intenționează să discute situația cu Washingtonul „cât mai curând posibil”. Președinția sud-coreeană a precizat că, până în prezent, „nu a existat nicio notificare oficială din partea guvernului Statelor Unite” privind majorarea tarifelor.

În acest context, ministrul sud-coreean al comerțului, Kim Jung-kwan, aflat în prezent în Canada, urmează să se deplaseze în Statele Unite pentru consultări cu secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, pe tema noilor taxe vamale.

Ce prevedea acordul semnat de Trump cu sud-coreenii

Acordul comercial dintre Statele Unite și Coreea de Sud, negociat timp de mai multe luni și finalizat la sfârșitul lunii octombrie 2025, prevedea reducerea taxelor vamale pentru produsele sud-coreene la un nivel maxim de 15%, inclusiv pentru sectoare sensibile precum industria auto, care risca anterior tarife mai ridicate.

Aceste condiții au apropiat Coreea de Sud de tratamentul comercial acordat Japonia și Uniunea Europeană, ale căror exporturi către SUA sunt, de asemenea, supuse unui plafon de 15%.

În schimb, Seulul s-a angajat să nu aplice o suprataxă mai mare de 15% asupra automobilelor americane importate și să investească 350 de miliarde de dolari în economia americană, dintre care 200 de miliarde de dolari în numerar și 150 de miliarde de dolari pentru cooperare în sectorul construcțiilor navale.

Totodată, la sfârșitul lunii iulie, Donald Trump a afirmat că Coreea de Sud s-a angajat să achiziționeze gaz natural lichefiat și alte surse de energie americane în valoare de 100 de miliarde de dolari în următorii trei-patru ani.

Acordul este considerat crucial pentru Coreea de Sud, în special pentru industria auto, în condițiile în care piața americană absoarbe aproximativ jumătate din exporturile de autoturisme sud-coreene, sector care reprezintă 27% din totalul exporturilor țării către Statele Unite.

De asemenea, construcțiile navale rămân un domeniu strategic pentru Seul. Coreea de Sud este al doilea cel mai mare constructor de nave din lume, după China, într-un sector pe care Washingtonul încearcă să îl revitalizeze pentru a-și recâștiga competitivitatea globală.