Ovidiu Ioan Sabău demisionează din nou! FC Botoșani, lider detașat în Superliga de fotbal

18 oct. 2025, 18:44, Sport
FC Botoşani a învins sâmbătă după-amiază, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă.

Moldovenii și-au consolidat prima poziție în clasament, în schimb antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, și-a prezentat a doua oară demisia în decurs de două săptămâni.

Ultimul meci câștigat de Universitatea Cluj a fost pe 30 august, scor 1-0, cu Unirea Slobozia. Ioan Ovidiu Sabău a criticat evoluția echipei sale după eșecul cu FC Botoșani și a vorbit despre o posibilă plecare.

„(n.r. V-aţi gândit la plecare de curând, care sunt acum sentimentele?) Vedem. (n.r. Nu spuneţi nici nu, nici da?) Vedem după ce termin interviul. Încă sunt antrenorul echipei. S-a făcut prost tot ce s-a făcut în vară, se vede clar. Nu putem spune altceva decât ceea ce se vede.

E o realitate a lucrurilor, nu funcţionează. Nu se leagă jucătorii între ei, nu se simt bine între ei. Nu există acel grup care să ducă la performanţă, să lupte unul pentru celălalt”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău a confirmat plecarea de la echipă, imediat după conferința de presă, conform Digisport.

E devreme de discutat despre astfel de lucruri, campionatul este foarte lung. Nu are rost să discutăm despre Leicester, e foarte mult. Campionatul nu este nici la jumătate, încă trebuie să facem puncte. În primul rând, ne dorim să ne salvăm de la retrogradare

Leo Grozavu, antrenor FC Botoșani

Mihai Rotaru INTERVINE în scandalul Rădoi – Lucescu. „Ne pare rău că v-am stimat”

Cum a arătat distribuția celor două echipe?

  • U CLUJ: Lefter Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Toşca (Macalou 58) Murgia (Drammeh 59), Bic (D. Nistor 59) – Postolachi, Fabry (A. Trică 73), Chipciu (Miguel Silva 58) – Lukic. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • FC BOTOŞANI: Anestis Ilaş, G. Miron, Diaw, Ţigănaşu Aldair Ferreira (E. Papa 72), M. Bordeianu – A. Dumitru (G. Cîmpanu 46), Ongenda (G. David 88), Mitrov (Mailat 46) Kovtalyuk (Dumiter 77). Antrenor: Leo Grozavu
