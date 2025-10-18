Ovidiu Ioan Sabău demisionează din nou! FC Botoșani, lider detașat în Superliga de fotbal

FC Botoşani a învins sâmbătă după-amiază, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă.

Moldovenii și-au consolidat prima poziție în clasament, în schimb antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, și-a prezentat a doua oară demisia în decurs de două săptămâni.

Ovidiu Ioan Sabău demisionează din nou! FC Botoșani, lider detașat î n Superliga de fotbal

Ultimul meci câștigat de Universitatea Cluj a fost pe 30 august, scor 1-0, cu Unirea Slobozia. Ioan Ovidiu Sabău a criticat evoluția echipei sale după eșecul cu FC Botoșani și a vorbit despre o posibilă plecare.

„(n.r. V-aţi gândit la plecare de curând, care sunt acum sentimentele?) Vedem. (n.r. Nu spuneţi nici nu, nici da?) Vedem după ce termin interviul. Încă sunt antrenorul echipei. S-a făcut prost tot ce s-a făcut în vară, se vede clar. Nu putem spune altceva decât ceea ce se vede.

E o realitate a lucrurilor, nu funcţionează. Nu se leagă jucătorii între ei, nu se simt bine între ei. Nu există acel grup care să ducă la performanţă, să lupte unul pentru celălalt”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău a confirmat plecarea de la echipă, imediat după conferința de presă, conform Digisport.

E devreme de discutat despre astfel de lucruri, campionatul este foarte lung. Nu are rost să discutăm despre Leicester, e foarte mult. Campionatul nu este nici la jumătate, încă trebuie să facem puncte. În primul rând, ne dorim să ne salvăm de la retrogradare Leo Grozavu, antrenor FC Botoșani

Cum a arătat distribuția celor două echipe?