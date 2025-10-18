Prima pagină » Sport » Mihai Rotaru INTERVINE în scandalul Rădoi – Lucescu. „Ne pare rău că v-am stimat”

Mihai Rotaru INTERVINE în scandalul Rădoi – Lucescu. „Ne pare rău că v-am stimat”

18 oct. 2025, 12:45, Sport
Mihai Rotaru INTERVINE în scandalul Rădoi - Lucescu. „Ne pare rău că v-am stimat”

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, l-a apărat pe Mirel Rădoi și l-a jignit pe Mircea Lucescu.

Între antrenorul clubului alb-albastru și selecționerul României a fost un schimb dur de replici. Rădoi a tunat după ce Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0.

La rândul său, Lucescu nu l-a iertat pe tehnicianul oltenilor.

Mihai Rotaru intervine în scandalul Rădoi – Lucescu. „Ne pare rău că v-am stimat”

„Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în echilibru: a pierdut simțul realității, dar a câștigat în schimb simțul ridicolului. Nu am discutat cu Mirel nici înainte, nici după declarațiile selecționerului, dar am simțit aceeași revoltă atunci când le-am citit și pot spune că altfel am revăzut meciul cu FCSB și ce s-a întâmplat pe teren. Știm cu toții că, alături de domnul Pădureanu, selecționerul a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc și aici mă refer nu doar la atenția la detalii, ci la organizarea macro-sistemului, vezi crearea Victoriei București și promovarea Flacăra Moreni.

Îmi imaginez cum a arătat întâlnirea de atunci cu generalii de securitate prin care le cerea nu doar să protejeze Dinamo, ci și să creeze plusvaloare prin înființarea sateliților. Și atunci de ce nu ne-am putea imagina o întâlnire în zilele noastre între selecționer și factorii de răspundere din fotbalul românesc, care ar putea suna cam așa: „Meciul cu Austria este extrem de important pentru viitorul naționalei și am nevoie ca să se alinieze planetele pentru a reuși. Având în vedere că am cei mai mulți jucători de la domnul Becali, vreau să facem tot posibilul ca ei să vină cu moralul ridicat, deci ne trebuie o victorie a lor împotriva Universității Craiova, pentru că ei au doar doi jucători la lot și mulțimea trebuie să dicteze”. Ipotetic vorbind.

Declarațiile selecționerului, inclusiv post cele inițiale, nu sunt doar lipsite de decență, ci sunt agresive. Iar noi asta nu putem accepta. Ca să-l parafrazăm: domnule selecționer, ne pare rău că v-am stimat”, a spus Mihai Rotaru, potrivit Iamsport.

