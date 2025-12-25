CFR Cluj şi gruparea ucraineană FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocaşului Lindon Emerllahu la formaţia ucraineană.

Conform surselor Gândul se pare că suma de transfer ar fi de 1,5 milioane de euro.

CFR Cluj a vândut un jucător cu 1,5 milioane de euro în Ucraina! Ce spune Daniel Pancu

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută şi a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocaşi ai campionatului nostru.

În tricoul alb-vişiniu a bifat 41 de apariţii, a marcat 6 goluri şi a oferit 3 pase decisive.

Sezonul trecut, acesta a contribuit la câştigarea Cupei României pentru echipa antrenată, la acea vreme, de Dan Petrescu.

„Mulțumim, Lindon Emerllahu! Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”, se arată în comunicatul clujenilor.

Polissya Zhytomyr e pe locul 3 în campionatul Ucrainei, cu 30 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului Cherkasy.

Pancu, nervos pe unii dintre jucători

Antrenorul Daniel Pancu s-a plâns că există jucători care s-au dat „loviți” pentru a nu face deplasarea la ultimul meci de campionat, 1-0 cu FC Botoșani.

„Accidentați subit, ecografii făcute și nu ieșea nimic pe la ecografii, la alții ieșea, alții erau răciți dintr-o dată. Sunt lucruri grave, dar reflectă jumătatea asta de an de la CFR. Pentru că s-a ajuns în situația asta, s-au întâmplat multe lucruri de care eu în nici un caz nu sunt răspunzător. Sunt jucători, cazuri reale.

Nu se vede nimic pe nici o ecografie, dar jucătorul spune în continuare că… Sunt doi în situația asta. Nu vă dau nume. N-are nici un sens. Le-aș face rău și nu-mi doresc. Nu eu, clubul e trădat, suporterii.

Pentru că clubul îi plătește. În mod normal ei trebuiau să facă ce a făcut Korenica, să vină cu noi. Măcar să avem la număr jucători care să vină pe banca de rezerve”, a declarat Daniel Pancu.