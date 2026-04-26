Sport » PAOK Salonic a pierdut dramatic FINALA Cupei Greciei. Ce spune Răzvan Lucescu

PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a fost învinsă de OFI Creta cu 3-2, după prelungiri, în finala Cupei Greciei.

Echipa din Salonic a deschis scorul prin Giannis Michailidis (15), dar adversarii au egalat prin Taxiarchis Fountas (28) și Thiago Nuss (50) a adus avantajul. PAOK a egalat prin Alexander Jeremejeff (90+7), iar în prelungiri OFI a înscris din penalty golul victoriei, prin Aaron Keya Iseka (105+4).

OFI Creta a mai jucat finala și în sezonul trecut, când a fost învinsă de Olympiakos Pireu cu 2-0. Acum a câștigat a doua cupă din istoria clubului.

„Este o perioadă întunecată. Este o înfrângere rușinoasă. Este o perioadă proastă, o perioadă întunecată. Nu știu ce să spun, avem accidentările, nu știu ce să spun… Psihologia joacă un rol. Eram în avantaj, aveam ocazii, dar după 1-1, ne-am pierdut încrederea, felul în care ne arătam jocul. Ne-am pierdut energia. Am revenit după 1-2, după ceva ce nu era fotbal. Pot spune că am făcut din nou un pas înapoi, pentru că golul de 2-3 a fost un cadou. Este o realitate dură. Când ceva merge prost, pierdem totul, uităm să jucăm. Apoi ne e greu să ne revenim. Este o perioadă foarte proastă pentru noi, pentru mine. Încerc să o explic în cel mai simplu mod, dar am pierdut Cupa. A contat foarte mult”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport24.gr.

Toată această perioadă a început la mijlocul lunii februarie, pierzând jucători, energie, forță din cauza accidentărilor. Jucam un fotbal excelent, dar cu atâtea absențe, echipa a devenit diferită. Când dintr-un grup de jucători cheie mai mulți dintre ei lipsesc pentru o perioadă lungă de timp, atunci e diferit. Asta ne duce automat la a nu fi în cea mai bună situație posibilă și la a nu avea cea mai bună echipă posibilă. Eu sunt cel responsabil și eu trebuie să gestionez această situație – Răzvan Lucescu

