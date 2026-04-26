China avertizează UE după ce multe dintre companiile sale au ajuns pe lista cu sancțiuni împotriva Rusiei

China avertizează UE / foto ilustrativ, sursa: Profimedia

Continuă tensiunile geopolitice la cel mai înalt nivel, scrie Mediafax. Într-o recentă luare de poziție, China a anunțat că va lua măsurile necesare după ce Uniunea Europeană a inclus câteva dintre companiile sale în cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Toate consecințele vor fi suportate de UE, a avertizat Beijingul.

Consens UE-China? Nicidecum!

Partidul Comunist Chinez a transmis că decizia UE contravine consensului la care cele două părți ajunsese. Într-un comunicat publicat de Ministerul chinez al Comerțului se arată că sancțiunile europenilor subminează angajamentele politice care stau la baza relațiilor China-UE.

„În ciuda reprezentărilor și a obiecțiilor repetate ale Chinei, UE a continuat și a inclus companii chineze în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. China este profund nemulțumită și se opune ferm acestei decizii”, se arată în comunicat.

UE a publicat săptămâna aceasta detaliile celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni legate de Rusia. Printre altele, pe listă sunt incluse și noi restricții asupra unui număr de companii chineze. Sancțiunile vizează furnizori din țări terțe de echipamente sensibile de înaltă tehnologie. Concret, UE acuză că firme din China furnizează bunuri cu dublă utilizare sectorului militar-industrial al Rusiei.

