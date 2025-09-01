Prima pagină » Sport » Paradox în FORMULA 1: cel mai premiat pilot din istoria competiției va fi penalizat pentru că a încălcat viteza maximă admisă prin regulament

01 sept. 2025, 17:05, Sport
Pilotul britanic Lewis Hamilton va fi penalizat cu cinci locuri pe grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, care va avea loc weekendul viitor, după ce încălcat viteza maximă admisă prin regulament.

La Marele Premiu al Olandei, pilotul echipei Ferrari a intrat cu o viteză considerată mult prea mare la boxe, notează F1.

„Datele înregistrate de radare arată clar cum Hamilton intră în sectorul dinaintea standurilor fără să frâneze, chiar dacă viteza era cu circa 20 km/h mai mică decât în timpul calificărilor. Conform regulamentului, piloții trebuie să încetinească atunci când se angajează că părăsesc circuitul pentru a-și remedia problemele la boxe”, transmit oficialii Formulei 1.

Pentru acest fel de abatere, se prevede o sancțiune de zece locuri penalizare pe grila de start a cursei următoare, însă legenda circuitului a fost iertată pentru că a încercat să frâneze, însă din motive tehnice, acest lucru nu s-a întâmplat. În consecință, Hamilton va începe în Italia cu pedeapsa înjumătățită.

Tot din cauza problemelor tehnice, septuplul campion mondial a abandonat cursa în turul 24,

În Olanda, Hamilton a abandonat după un accident petrecut în turul 24. Monopostul a derapat într-un viraj și s-a lovit de un parapet din cauza picăturilor de ploaie acumulate pe suprafața pistei.

