Alina Dumitru, marea campioană olimpică la judo, vrea să devină PILOT de raliu. „Îmi place mult să conduc. Particip din nou la Women Rally”

22 aug. 2025, 10:58, Sport
Women Rally, o competiție devenită deja tradițională în peisajul sporturilor cu motor din țara noastră, va atrage la Cluj o participare feminină importantă.

Practic, Clujul va găzdui în acest week-end ultimele două etape ale acestei competiții. La star și-au anunțat prezența și câteva nume feminine importante din sportul românesc și nu numai.

Alina Dumitru, campioană olimpică la judo în 2008, are deja o experiență la acest capitol ea fiind câștigătoarea ediției de anul trecut. „Se știe că mie îmi place foarte multbsă conduc. Practic, condusul mașinii mă relaxează foarte mult. În acest an, la Cluj, voi intra în concurs la volanul unui Mini Cooper. Este o mașină în care mă simt foarte bine”, a precizat Alina Dumitru.

Pleacă prima de la semafor. „Nu-mi place să rămân în urmă”

Chiar dacă nu se consideră atunci când se află la semafor, Alina Dumitru ne-a declarat că obișnuiește să plec prima de la stop. „Nu-mi place să rămân în urmă. Așa că prefer să plec prima”, a mai adăugat campioana olimpică la judo.

Alina a recunoscut că a primit și amenzi din partea poliției rutiere pentru depășirea vitezei. Dar, doar două. „Mi-am recunoscut greșelile. Depășisem viteza. Domnii polițiști au fost foarte respectuoși. Și-au făcut doar treaba”, a mai spus Alina.

A avut 11 mașini. „Le-am tot schimbat ca mărci”

De la momentul în care și-a luat carnetul auto și până azi Alina a avut în propietate 11 mărci de mașini pe care le-a tot schimbat. „Am avut trei mașini pe care le-am primit ca premii. Pe restul le-am cumpărat și le-am tot schimbat ca mărci. Dar, da, așa cum spuneam, condusul mașinii mă relaxează foarte mult”, a declarat Alina Dumitru.

