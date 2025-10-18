Costel Gâlcă a fost afectat de cele întâmplate în Rahova, unde un bloc a explodat ca urmare a unor scurgeri de gaze.

Antrenorul Rapidului a spus că tatăl său şi fraţii săi locuiesc în zonă. În Rahova un bloc a fost avariat după o explozie, dar a fost afectat și un bloc vecin sau Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite după nenorocirea petrecută în Rahova.

Costel Gâlcă, despre explozia din Rahova. „Inima mea este alături de cei afectaţi”

Costel Gâlcă, 53 de ani, și-a stăpânit cu greu emoțiile la conferința de presă organizată înaintea meciului Dinamo – Rapid, din etapa 13 din Superliga.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, iniţial am citit mesajul greşit trimis de un fost coleg dinamovist, alături de care am jucat în copilărie. Eram atent la altceva şi când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am încercat să-i sun pe tatăl meu, pe fraţii mei, care stau acolo. Am reuşit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine, că toată lumea e în stradă. Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de cei afectaţi. Am înțeles că şi autorităţile au reacţionat destul de repede, i-au ajutat, au evacuat zona. Este un accident tragic şi nu ar trebui să se întâmple în ţara noastră”, a spus Costel Gâlcă.

„Nu cred că există o favorită, indiferent de locul în clasament”

Antrenorul Rapidului a vorbit despre meciul cu Dinamo: „Ne așteptăm la un meci frumos pentru orice suporter. Cred că toți jucătorii își doresc să intre din primul minut. Ne dorim să facem un meci perfect. Dinamo e într-o formă foarte bună, o echipă cu calitate, care încearcă la fiecare meci să își impună jocul. O echipă agresivă, trebuie să avem inteligența necesară pentru a contracara acest joc și a profita de spațiile pe care le lasă. Trebuie să avem inspirație în fața porții.

Nu cred că există o favorită, indiferent de locul în clasament. Știm ambițiile, istoria cluburilor, cel care va fi mai concentrat, mai curajos, cred că va câștiga meciul. În general, noi încercăm să ne impunem jocul. Adversarii să se preocupe mai mult de jocul nostru decât ei de al lor, dar au jucători cu calitate, care au demonstrat și anul trecut. Sperăm să ne impunem în acest joc. Pentru mine, toate meciurile sunt importante, trebuie să le câștigăm pe toate”.