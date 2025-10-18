Prima pagină » Sport » Costel Gâlcă, despre explozia din Rahova. Antrenorul Rapidului a copilărit în zona AFECTATĂ. „Inima mea este alături de ei”

Costel Gâlcă, despre explozia din Rahova. Antrenorul Rapidului a copilărit în zona AFECTATĂ. „Inima mea este alături de ei”

18 oct. 2025, 19:35, Sport
Costel Gâlcă, despre explozia din Rahova. Antrenorul Rapidului a copilărit în zona AFECTATĂ. „Inima mea este alături de ei”

Costel Gâlcă a fost afectat de cele întâmplate în Rahova, unde un bloc a explodat ca urmare a unor scurgeri de gaze.

Antrenorul Rapidului a spus că tatăl său şi fraţii săi locuiesc în zonă. În Rahova un bloc a fost avariat după o explozie, dar a fost afectat și un bloc vecin sau Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite după nenorocirea petrecută în Rahova.

Costel Gâlcă, despre explozia din Rahova. „Inima mea este alături de cei afectaţi”

Costel Gâlcă, 53 de ani, și-a stăpânit cu greu emoțiile la conferința de presă organizată înaintea meciului Dinamo – Rapid, din etapa 13 din Superliga.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, iniţial am citit mesajul greşit trimis de un fost coleg dinamovist, alături de care am jucat în copilărie. Eram atent la altceva şi când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am încercat să-i sun pe tatăl meu, pe fraţii mei, care stau acolo. Am reuşit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine, că toată lumea e în stradă. Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de cei afectaţi. Am înțeles că şi autorităţile au reacţionat destul de repede, i-au ajutat, au evacuat zona. Este un accident tragic şi nu ar trebui să se întâmple în ţara noastră”, a spus Costel Gâlcă.

„Nu cred că există o favorită, indiferent de locul în clasament”

Antrenorul Rapidului a vorbit despre meciul cu Dinamo: „Ne așteptăm la un meci frumos pentru orice suporter. Cred că toți jucătorii își doresc să intre din primul minut. Ne dorim să facem un meci perfect. Dinamo e într-o formă foarte bună, o echipă cu calitate, care încearcă la fiecare meci să își impună jocul. O echipă agresivă, trebuie să avem inteligența necesară pentru a contracara acest joc și a profita de spațiile pe care le lasă. Trebuie să avem inspirație în fața porții.

Nu cred că există o favorită, indiferent de locul în clasament. Știm ambițiile, istoria cluburilor, cel care va fi mai concentrat, mai curajos, cred că va câștiga meciul. În general, noi încercăm să ne impunem jocul. Adversarii să se preocupe mai mult de jocul nostru decât ei de al lor, dar au jucători cu calitate, care au demonstrat și anul trecut. Sperăm să ne impunem în acest joc. Pentru mine, toate meciurile sunt importante, trebuie să le câștigăm pe toate”.

Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Cancan.ro
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Capital.ro
Zi de doliu. Un nume cunoscut s-a stins în tragedia din Rahova: O femeie puternică, viața a încercat-o de nenumărate ori
Evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, adevărul despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei! Ce diagnostic a primit, de fapt, Cristi Botgros: „Hai să le spunem lucrurilor pe nume. Nu mai consumă lumea? Nu mai bea lumea?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Energia solară din oglinzi orbitale revoluționează sectorul energetic și îi îngrijorează pe astronomi