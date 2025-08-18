Rafinha Baldres Hermann, fotbalist în vârstă de 27 de ani, vine de la Inter Escaldes, din Andorra la Petrolul Ploiești.

Fotbalistul care va ajunge curând pe „Ilie Oană” a jucat excelent în dubla cu FCSB, din preliminariile Ligii Campionilor, în care laureata micuțului stat dintre Franța și Spania a creat mari probleme campioanei României (1-3 și 2-1 tur retur).

Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu

Rafinha a evoluat în ligile inferioare din Spania. El are și pașaport brazilian și a trecut pe la academiile lui Liverpool, Everton, Celtic, Espanyol sau Mallorca, scrie ProSport.

Inter Club d’Escaldes a mai întâlnit o echipă românească în competițiile europene. În sezonul 2022-2023, CFR Cluj a trecut de formația din Andorra cu 3-0 în tur, iar în retur scorul a fost 1-1.

Sezonul trecut, Rafinha Baldres a marcat 16 goluri și a oferit 10 pase decisive pentru Inter Club d’Escaldes.

