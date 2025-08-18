Prima pagină » Sport » Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu

18 aug. 2025, 17:44, Sport
Rafinha Baldres Hermann, fotbalist în vârstă de 27 de ani, vine de la Inter Escaldes, din Andorra la Petrolul Ploiești.

Fotbalistul care va ajunge curând pe Ilie Oană a jucat excelent în dubla cu FCSB, din preliminariile Ligii Campionilor, în care laureata micuțului stat dintre Franța și Spania a creat mari probleme campioanei României (1-3 și 2-1 tur retur).

Rafinha a evoluat în ligile inferioare din Spania. El are și pașaport brazilian și a trecut pe la academiile lui Liverpool, Everton, Celtic, Espanyol sau Mallorca, scrie ProSport.

Inter Club d’Escaldes a mai întâlnit o echipă românească în competițiile europene. În sezonul 2022-2023, CFR Cluj a trecut de formația din Andorra cu 3-0 în tur, iar în retur scorul a fost 1-1.

Sezonul trecut, Rafinha Baldres a marcat 16 goluri și a oferit 10 pase decisive pentru Inter Club d’Escaldes.

Hermannstadt a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a şasea din Superligă.

Ploieștenii au 6 puncte după cinci runde și sunt pe locul 9.

Programul etapei a 6-a

Vineri, 15 august

  • Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti 2-1
  • Dinamo – UTA Arad 1-1

Sâmbătă, 16 august

  • Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt 1-1

Duminică, 17 august

  • Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova 1-2
  • CFR 1907 Cluj – FC Botoșani 3-3
  • FC Rapid – FCSB 2-2

Luni, 18 august

  • Ora 19.00 FC Argeş – Oţelul Galaţi
Mediafax
