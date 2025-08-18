Prima pagină » Sport » Gigi Becali i-a făcut prețul unui JUCĂTOR de la Universitatea Craiova: „Eu să fiu în locul lui Rotaru, fără atât nu-l dau”

18 aug. 2025, 15:16, Sport
Gigi Becali a spus că Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova costă 5-6 milioane de euro.

Patronul FCSB a făcut o comparație între Tavi Popescu și Baiaram, după Rapid – FCSB, 2-2. Pe jucătorul său l-a criticat, dar pe atacantul oltenilor l-a lăudat. Acesta are patru goluri în acest sezon, în nouă meciuri jucate.

În sezonul trecut, Baiaram a avut 11 goluri și patru pase decisive, iar Tavi Popescu a marcat patru goluri și a realizat un assist.

Ștefan Baiaram a înscris cu UTA, scor 3-3, un gol, dar și o dată cu FC Argeș, scor 3-1. A marcat și în „dubla” cu Spartak Trnava, din turul trei preliminar al Conference League, câte un gol în fiecare meci.

„Tavi e o decepție. El a apărut odată cu Baiaram. Tavi era mai bun, dădea goluri, jucător de bază la 18 ani la echipă. Ăla a crescut, s-a făcut super fotbalist, iar Tavi a căzut.

El dacă nu dă gol sau pasă de gol degeaba se joacă cu mingea! N-ai văzut câte goluri dă Baiaram? Costă bani mulți. Baiaram costă 6-7 milioane de euro, cred, având în vedere că s-a mai accidentat. Dacă nu se accidenta, era jucător de bani mulți de tot.

Eu să fiu în locul lor fără 6-7 milioane nu-l dau. Era și mai scump dacă nu se accidenta. Oamenii, când îl cumpără, se uită la trecut, dar Baiaram e jucător de mare valoare.

Cu Tavi am răbdare pentru că eu l-am botezat, îmi pun baza în asta. Cred încă în calitățile lui. El trebuie să se îmbărbăteze, el face și niște mofturi la arbitri, de parcă se supără pe ei și nu mai vrea să joace. Se supără ca un copil”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Mediafax
