3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC România), direcție în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a recuperat pentru consumatori aproximativ 410.000 de euro, în 2025, în creștere cu 6,1% față de anul precedent. Aproximativ 3 din 10 reclamații ale românilor au fost din cauza întârzierilor de zboruri, urmate de probleme legate de îmbrăcăminte și încălțămite, dar și de diverse produse și servicii.

ANPC a avut de rezolvat 6.800 de sesizări de la români și 300, de la consumatorii din state membre UE. Cele mai multe plângeri au fost la adresa diferitelor tipuri de transport. Solicitările primite au cuprins cinci domenii principale: transporturi (transport aerian, rutier, feroviar, naval și închirieri auto), cu o pondere de 28%, îmbrăcăminte și încălțăminte, 19%, diverse produse și servicii (servicii financiare, obiecte de uz personal – ceasuri, bijuterii, produse pentru îngrijire, alte servicii), 15%, mobilier, echipament pentru gospodărie și întreținere de rutină a gospodăriei (electrocasnice, mobilă), 15% și hoteluri și restaurante cu o pondere de 10%.

„În această perioadă, ECC Romania a instrumentat aproximativ 6.800 de solicitări primite de la consumatori români și circa 300 solicitări de la consumatori din alte state membre UE, inclusiv din Norvegia, Islanda și Marea Britanie, transmise prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor din statele de reședință ale consumatorilor, pondere comparabilă cu cea din anul precedent.”

Inistuția transmite că ponderea solicitărilor legate de serviciile de trransport aerian a înregistrat o scădere de 25%, dar rămâne în continuare în vârful topului domeniilor care generează reclamații ale consumatorilor români. De asemenea, numărul reclamațiilor din domeniul diverselor produse și servicii sau mobilă și echipamente de gospodărie a crescut cu aproximati 50% față de 2024. În creștere au fost și reclamațiile pentru serviciile oferite de hoteluri și restaurante.

RECOMANDAREA AUTORULUI: