Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 

Vești proaste pentru români, de la 1 aprilie gazele se vor scumpi. Furnizorii de energie, inclusiv Engie, PPC Energie, Premier Energy și Nova Power & Gas, au început deja să afișeze ofertele de preț pentru data de 1 aprilie, atunci când se va renunța la prețurile plafonate.
Potrivit, Adevărul.ro, acestea sunt ofertele furnizorilor:
După cum se poate observa, tarifele cresc de la 1 aprilie de la 0,29 lei/Kwh cât se percepe în prezent, la 0,304 – 0,380 lei/Kwh.
„Ofertele apărute pe pagina ANRE pentru 1 aprilie 2026 — între 0,30 și 0,38 lei/kWh cu TVA inclus — nu sunt doar un set de prețuri noi, ci și un semnal că piața de furnizare nu mai prețuiește energia în funcție de costul mărfurilor, ci în funcție de mărimea riscului, prudență comercială și — la unii jucători — o revenire evidentă la marje ridicate”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), potrivit sursei citate.
Înainte de a decide schimbarea furnizorului este indicat să se consulte lista furnizorilor activi, dar și ofertele pe care ei le-au anunțat la ANRE.
După ce a fost ales furniztorul cu oferta cea mai avatajoasă, acesta trebuie contactat pentru depunerea documentelor (CI, factură/ATR, index contor) și cererea – fie online prin Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF) (pentru clienți casnici) fie direct la furnizor, proces ce durează aproximativ 21 de zile și nu implică costuri sau deconectare.
Recomandările autorului: