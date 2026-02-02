Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 

Vești proaste pentru români, de la 1 aprilie gazele se vor scumpi. Furnizorii de energie, inclusiv Engie, PPC Energie, Premier Energy și Nova Power & Gas, au început deja să afișeze ofertele de preț pentru data de 1 aprilie, atunci când se va renunța la prețurile plafonate.

Potrivit, Adevărul.ro, acestea sunt ofertele furnizorilor:

Cel mai mic tarif anunțat aparține NOVA POWER & GAS : abonament NOVA Casnic_pret fix 12 luni_preț valabil începând cu 01.04.2026 – 251,87 lei/MWh( cu tot cu tarifele de transport și distribuție), costul final, inclusiv valoarea abonamentului lunar, TVA și accize fiind de 304,76 lei/Mwh.

A doua cea mai ieftină ofertă este anunțată de Electrica Furnizare : abonamentul de tip Gaz Stabil având o ofertă de preț valabilă începând cu data de 1 aprilie (inclusiv tarifele de transport,

Engie România a anunțat o ofertă pentru abon amentul ElectriGaz de 365/Mwh (inclusiv tarifele de transport, distribuție, accize, TVA și valoarea abonamentului)

PPC Energie SA are cele mai scumpe oferte de preț, pentru abonamentul PPC Gaz Online anunțând un tarif de 373,73 lei/Mwh, iar pentru PPC Gaz Simplu de 379,78 lei/Mwh (ambele oferte incluzând tarifele de transport, distribuție, accize, TVA și valoarea abonamentului).

Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie

După cum se poate observa, tarifele cresc de la 1 aprilie de la 0,29 lei/Kwh cât se percepe în prezent, la 0,304 – 0,380 lei/Kwh.

„Ofertele apărute pe pagina ANRE pentru 1 aprilie 2026 — între 0,30 și 0,38 lei/kWh cu TVA inclus — nu sunt doar un set de prețuri noi, ci și un semnal că piața de furnizare nu mai prețuiește energia în funcție de costul mărfurilor, ci în funcție de mărimea riscului, prudență comercială și — la unii jucători — o revenire evidentă la marje ridicate”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), potrivit sursei citate.

Cum poate fi schimbat furnizorul de energie sau de gaze în 2026

Înainte de a decide schimbarea furnizorului este indicat să se consulte lista furnizorilor activi, dar și ofertele pe care ei le-au anunțat la ANRE.

După ce a fost ales furniztorul cu oferta cea mai avatajoasă, acesta trebuie contactat pentru depunerea documentelor (CI, factură/ATR, index contor) și cererea – fie online prin Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF) (pentru clienți casnici) fie direct la furnizor, proces ce durează aproximativ 21 de zile și nu implică costuri sau deconectare.

