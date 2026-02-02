Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie

Rețeta propriu-zisă a celebrului lubrifiant WD-40 este păstrată în format manual, într-o curie de valori din San Diego. Rețeta este notată într-un carnețel, alături de alte 39 de încercări nereușite care au precedat actuala versiune, de unde și numele de WD-40, scrie Wall Street Journal.

„Am văzut formula și singurul lucru pe care mi-l amintesc că scrie este: Nu fumați!”

Povestea sună aproape ca un scenariu de film de spionaj industrial și, pentru ajunge la formula originală, este necesară o cheie specială, acorduri de confidențialitate, trcerea printr-un seif bancar și, în cele din urmă, un titlu executiv. Actualul CEO al Companiei WD-40, Steve Brass, a văzut formula originală abia în vara anului 2024, după peste 30 de ani de activitate în cadrul firmei. Alături de el a fost și și șefa financiară, Sara Hyzer.

„Nu sunt om de știință, așa că nu-mi voi aminti ce era acolo”, a spus Hyzer. „Singurul lucru scris în blocnotes pe care mi-l amintesc era: Nu fumați”.

Momentul a implicat un protocol de securitate extrem de strict, desfășurat într-un seif deținut de Bank of America din San Diego. Formula originală este scrisă de mână, cu creionul, într-un carnet care a părăsit seiful băncii doar de câteva ori în ultimele decenii.

Care este motivul pentru care WD-40 nu are patent

Compania a ales să nu patenteze niciodată formula celebrului lubrifiant. Motivul? Un patent ar fi obligat dezvăluirea ingredientelor și ar fi expirat după 20 de ani, permițând oricui să copieze produsul. Până și cercetătorii seniori ai companiei lucrează în prezent cu o versiune codificată a formulei pentru a menține secretul.

De unde provine numele WD-40

Numele WD-40 este o prescurtare de la „Water Displacement, 40th formula”, fiind rezultatul celei de-a 40-a încercări a chimistului Norman Larsen de a crea un agent împotriva coroziunii în anul 1953.

Recomandările autorului: