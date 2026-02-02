Ediția de luni a emisiuniiAi Aflat!, transmisă live din studioul Gândului, a prilejuit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema apariției intempestive a lui Nicușor Dan în timpul emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”. În opinia cunoscutului analist politic, șeful statului a compromis prerogativele funcției, fiind vorba de o emisiune mondenă.
Jurnalistul Ion Cristoiu a observat că această apariție a lui Nicușor Dan vine în continuarea unei serii mai ample de gesturi care converg în direcția inadecvării sale la funcția supremă în stat.
Invitatul lui Ionuț Cristache a atras atenția că orice gest public al unui președinte este purtător de mesaj.
Ion Cristoiu: Nu înțelegeți că noi suntem proști? Noi nu avem ce face, căutăm la un om care n-are nicio treabă cu funcția de președinte. Președintele României, în momentul în care ajunge acolo, demnitar dacă ajunge, dacă ajunge rege, tot ceea ce face public e mesaj. Nu-ți mai aparții. Vrei să dai un mesaj, cum să zic, te duci la un film indian și se știe că te-ai dus, înseamnă că vrei o chestie cu India. Nu există. Tot ceea ce face el nu văd nicio logică. În primul rând că el încalcă aici toate legile românești pentru că face promo la o emisiune a unei televiziuni particulare. Nu există așa ceva. Doi, dacă președintele României făcea, vorbea chiar de Sinteza Zilei, are 20 de ani. Această emisiune de chiloțăreală n-are nevoie de... Știu eu ce o fi fost în capul lui… Adică nimic din ce știu nu e despre președinte, e despre conducători. Nu se pupă cu asta. Nu înțeleg. Adică s-a trezit dimineața și a zis…
Ionuț Cristache: Să vină camera de la Antenă să trag un promo pentru Răzvan și Dani.
Cristoiu: Nu cred că era camera de la Antenă.
Cristache: Nu a fost. A fost înregistare. Au înregistrat ăia?
Cristache: Sau s-o fi filmat cu tehnica de la Cotroceni, habar n-am.
Cristoiu: Păi și care-i tema?
Cristache: Știți ce ar fi fost drăguț? Dacă pe treptele alea se rostogolea un clovn la final sau… N-are nimic, n-are niciun Dumnezeu. Adică nu-i nici măcar amuzant.
Cristoiu: Face promo la emisiunea.
Cristache: A găsit el o mărgică, că și ei, ca și noi, cu publicul și dacă…
Cristoiu: Nu, nu. Faptul că a găsit mărgică e faptul că el…
Cristache: A premeditat.
Cristoiu: Da. S-a simțit obligat să… Cred că undeva a fost… Aici e mult mai periculos. El are o datorie.
Cristache: Față de cine?
Cristoiu: Nu știu. Faptul că el a simțit nevoia să explice…
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
„Neatza cu Răzvan și Dan”. Pierderea galopantă de popularitate îl împinge pe Nicușor Dan la tot felul de gesturi disperate. Azi, președintele a transmis un mesaj video emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”
Cristoiu râde de Nicușor Dan: Vizita lui în SUA face parte din politica de crăcănare a personajului