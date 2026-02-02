Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală

Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală

02 feb. 2026, 16:21, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de luni a emisiuniiAi Aflat!, transmisă live din studioul Gândului, a prilejuit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema apariției intempestive a lui Nicușor Dan în timpul emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”. În opinia cunoscutului analist politic, șeful statului a compromis prerogativele funcției, fiind vorba de o emisiune mondenă.

Jurnalistul Ion Cristoiu a observat că această apariție a lui Nicușor Dan vine în continuarea unei serii mai ample de gesturi care converg în direcția inadecvării sale la funcția supremă în stat.

Tot ce face public un președinte este mesaj

Invitatul lui Ionuț Cristache a atras atenția că orice gest public al unui președinte este purtător de mesaj.

Ion Cristoiu: Nu înțelegeți că noi suntem proști? Noi nu avem ce face, căutăm la un om care n-are nicio treabă cu funcția de președinte. Președintele României, în momentul în care ajunge acolo, demnitar dacă ajunge, dacă ajunge rege, tot ceea ce face public e mesaj. Nu-ți mai aparții. Vrei să dai un mesaj, cum să zic, te duci la un film indian și se știe că te-ai dus, înseamnă că vrei o chestie cu India. Nu există. Tot ceea ce face el nu văd nicio logică. În primul rând că el încalcă aici toate legile românești pentru că face promo la o emisiune a unei televiziuni particulare. Nu există așa ceva. Doi, dacă președintele României făcea, vorbea chiar de Sinteza Zilei, are 20 de ani. Această emisiune de chiloțăreală n-are nevoie de... Știu eu ce o fi fost în capul lui… Adică nimic din ce știu nu e despre președinte, e despre conducători. Nu se pupă cu asta. Nu înțeleg. Adică s-a trezit dimineața și a zis…

Ionuț Cristache: Să vină camera de la Antenă să trag un promo pentru Răzvan și Dani.

Cristoiu: Nu cred că era camera de la Antenă.

Cristache: Nu a fost. A fost înregistare. Au înregistrat ăia?

Cristache: Sau s-o fi filmat cu tehnica de la Cotroceni, habar n-am. 

Cristoiu: Păi și care-i tema? 

Promo la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani

Cristache: Știți ce ar fi fost drăguț? Dacă pe treptele alea se rostogolea un clovn la final sau… N-are nimic, n-are niciun Dumnezeu. Adică nu-i nici măcar amuzant.

Cristoiu: Face promo la emisiunea.

Cristache: A găsit el o mărgică, că și ei, ca și noi, cu publicul și dacă…

Cristoiu: Nu, nu. Faptul că a găsit mărgică e faptul că el… 

Cristache: A premeditat.

Cristoiu: Da. S-a simțit obligat să… Cred că undeva a fost… Aici e mult mai periculos. El are o datorie.

Cristache: Față de cine?

Cristoiu: Nu știu. Faptul că el a simțit nevoia să explice…

