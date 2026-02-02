Prima pagină » Știri externe » Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani

Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani

02 feb. 2026, 16:05, Știri externe
Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani Galerie Foto 1

Germania are parte de o recoltă de cartofi fără precedent, în această iarnă, care a determinat fermierii să distribuie, gratuit, mii de tone locuitorilor și organizațiilor caritabile. De la grădinile zoologice până la cantinele sociale, agricultorii oferă acum tone de cartofi, după cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani, relatează The Guardian.

Denumită Kartoffel-Flut (inundația de cartofi), recolta uriașă a obligat o companie care se ocupă de administrarea terenurilor și fermelor agricole să-și descarce o parte din marfă în Berlin, unde a lansat apeluri pentru ca oamenii să vină în diferite puncte și să ia cartofi gratuit.

Soup kitchens, adăposturi pentru persoanele fără adăpost, grădinițe, școli, biserici și organizații non-profit se numără printre cei care s-au aprovizionat. Chiar și grădina zoologică din Berlin a participat la „misiunea de salvare”, luând tone de cartofi care altfel ar fi ajuns la groapa de gunoi sau ar fi fost folosiți pentru producerea de biogaz, pentru a hrăni animalele. Două camioane au fost trimise în Ucraina.

Locuitorii orașului, mulți dintre ei simțind presiunea creșterii costului vieții, au ajuns la locurile anunțate în prealabil pentru distribuirea cartofilor și au umplut tot felul de recipiente, de la saci și găleți până la cărucioare.

Nu mai puțin de 174 de puncte de distribuție a cartofilor au fost înființate spontan în jurul orașului de fermieri.

„La început, când am văzut asta pe rețelele sociale, am crezut că este o știre falsă generată de inteligența artificială”, a spus Marz, o profesoară. „Erau poze cu munți uriași de cartofi»”, își amintește ea, „cu instrucțiuni să venim să îi luăm gratuit!”

Cartofii gratis, scrie presa din Berlin, au ridicat moralul localnicilor, într-un moment în care frigul arctic a cuprins Berlinul, împiedicând călătoriile, blocând transportul public și lăsând trotuarele acoperite de gheață periculoasă.

„Era o atmosferă de petrecere”, a spus Ronald, descriind cum oamenii se ajutau reciproc cu încărcături grele și schimbau sfaturi culinare când a mers recent să ia cartofi pentru familia sa la Tempelhofer Feld.

O mulțime de rețete sunt împărtășite acum online, deoarece cei care au cumpărat cartofi încearcă să găsească soluții pentru a consuma surplusul.

Specialiștii supun, însă, că nu este prima dată când Germania se confruntă cu o astfel de situație. Anul acesta a fost rândul cartofului, totuși, anul trecut a fost surplus de hamei, iar anul viitor se prevede că va fi de lapte.

În zilele următoare se așteaptă o ultimă intervenție a fermierilor, iar cei dornici să participe la petrecerea cartofului sunt îndemnați să urmărească cu atenție site-ul web al organizatorilor pentru următoarele livrări. În teorie, mai sunt disponibile aproximativ 3.200 de tone. Este cunoscut faptul că germanii adoră cartofii. Conform statisticilor oficiale, aceștia consumă în medie 63 kg pe persoană în fiecare an.

