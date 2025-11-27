Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport: „S-au făcut planuri pentru viitor”

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport. El a explicat ce reprezintă acest an pe plan sportiv. Fostul campion olimpic, mondial şi european la scrimă a precizat că 2025 a fost important și din punct de vedere organizatoric, țara noastră fiind gazdă a unor competiții importante la nivel de juniori.

„Primul an după Jocurile Olimpice este de căutări, testări, un an de a face planuri pentru viitor. Anul acesta chiar a fost unul în care s-au făcut planuri pentru viitor și s-au câștigat medalii, care sunt importante pentru că ele îți confirmă un anumit statut, valoarea pe care o ai. 2025 e un an, hai să-l numim interesant. Unul pe care dacă știm cum să-l valorificăm în cheia asta a începutului de ciclu olimpic, unde avem confirmări ale unor sportivi care au făcut performanță la Jocurile Olimpice de la Paris și pe de altă parte ne uităm la juniorii care vin din spate și promit pentru 2028 (următoarele JO-n.r.), e foarte bun”, a declarat Mihai Covaliu, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.