Prima pagină » Sport » Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport: „S-au făcut planuri pentru viitor”

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport: „S-au făcut planuri pentru viitor”

27 nov. 2025, 19:27, Sport
Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport: „S-au făcut planuri pentru viitor”
Galerie Foto 2
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport. El a explicat ce reprezintă acest an pe plan sportiv. Fostul campion olimpic, mondial şi european la scrimă a precizat că 2025 a fost important și din punct de vedere organizatoric, țara noastră fiind gazdă a unor competiții importante la nivel de juniori.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu

„Primul an după Jocurile Olimpice este de căutări, testări, un an de a face planuri pentru viitor. Anul acesta chiar a fost unul în care s-au făcut planuri pentru viitor și s-au câștigat medalii, care sunt importante pentru că ele îți confirmă un anumit statut, valoarea pe care o ai. 2025 e un an, hai să-l numim interesant. Unul pe care dacă știm cum să-l valorificăm în cheia asta a începutului de ciclu olimpic, unde avem confirmări ale unor sportivi care au făcut performanță la Jocurile Olimpice de la Paris și pe de altă parte ne uităm la juniorii care vin din spate și promit pentru 2028 (următoarele JO-n.r.), e foarte bun”, a declarat Mihai Covaliu, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

VEZI AICI VIDEO CU MIHAI COVALIU, LA GALA MARI SPORTIVI PROSPORT 2025!

Recomandarea video

Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Picăturile nazale ar putea combate un tip de cancer cerebral comun, dar mortal
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, primele declarații despre scandalul diplomelor în care e implicat Ionuț Moșteanu: „Eu nu lucrez cu CV-uri” / „I-am spus capul sus”
21:15
Ilie Bolojan, primele declarații despre scandalul diplomelor în care e implicat Ionuț Moșteanu: „Eu nu lucrez cu CV-uri” / „I-am spus capul sus”
POLITICĂ Ilie Bolojan comentează avizul negativ al CSM pe pensiile magistraților: „Pensiile magistraților sunt o problemă de formă”
21:14
Ilie Bolojan comentează avizul negativ al CSM pe pensiile magistraților: „Pensiile magistraților sunt o problemă de formă”
ECONOMIE Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
20:19
Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
ECONOMIE Asocierea turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru M4 Gara de Nord – Progresul. Contractul ar putea fi semnat săptămâna viitoare
20:00
Asocierea turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru M4 Gara de Nord – Progresul. Contractul ar putea fi semnat săptămâna viitoare
EXCLUSIV Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”
19:17
Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”