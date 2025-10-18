Prima pagină » Sport » Primul meci al etapei de fotbal, fără GOL! Care e programul din weekend în Superliga

18 oct. 2025, 08:43, Sport
FC Argeş a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă.

Cea mai mare ocazie a meciului a fost ratată de oaspeți, prin brazilianul Caio Ferrerira (22), care a trimis peste poartă din poziție ideală. În min. 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dictat penalty pentru oaspeți, la un duel între Bogdan Țîru și Rober Sierra, dar a anulat decizia după consultarea arbitrajului video.

Echipa de la malul mării a obținut doar trei puncte în ultimele cinci etape. FC Argeș e neînvinsă de patru deplasări (două victorii, două egaluri).

Piteștenii au 23 de puncte şi sunt pe locul 5, în timp ce Farul e pe locul 9, cu 16 puncte.

Cum au arătat cele două echipe?

FARUL: Buzbuchi – D. Maftei (Radaslavescu 46), Larie, Ţîru, C. Ganea Vînă, B. Nikolov (Seruca 74), Ramalho (G. Iancu 84) – N. Grigoryan (I. Cojocaru 74), Işfan (Vojtus 62), R. Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu

FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea (Borţa 46), M. Tudose, Sadriu, Briceag – R. Sierra, Garutti, Raţă (Seto 74) Caio Martins (Bettaieb 46), Ricardo Matos (Brobbey Luckassen 87), R. Moldoveanu (Y. Pîrvu 79). Antrenor: Bogdan Andone

Care e programul etapei 13

Sâmbătă, 18 octombrie

  • Ora 15.00 Universitatea Cluj – FC Botoşani
  • Ora 17.30 Universitatea Craiova – Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 Metaloglobus Bucureşti – FCSB

Duminică, 19 octombrie

  • Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – FC Rapid

Luni, 20 octombrie

  • Ora 18.00 UTA Arad – Oţelul Galaţi
  • Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – CFR 1907 Cluj

