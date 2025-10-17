Prima pagină » Actualitate » Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”

Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”

17 oct. 2025, 12:07, Actualitate
Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”
Titularul Rapidului, în cârje. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată / Sursa FOTO: prosport.ro

Rapidul pregătește derby-ul cu Dinamo, de duminică, din etapa a 13-a a Superligii, dar antrenorul Costel Gâlcă are și alte probleme pe cap dincolo de jocul împotriva rivalei tradiționale. Unul dintre oamenii de bază ai echipei sale a ajuns în cârje și nu se știe dacă anul acesta va mai prinde vreun meci.

De altfel, chiar președintele clubului, Victor Angelescu, recunoaște că situația este complicată în ceea ce-l privește pe Andrei Borza.

Care este situația lui Borza

Fundașul stânga al giuleștenilor s-a rupt la echipa națională, într-un meci-școală, și va absenta o lungă perioadă de timp, fiind operat în Italia.

Acționarul minoritar al celor de la Rapid a venit cu noi informații despre starea fotbalistului.

„Borza e în cârje. Ar trebui ca în trei săptămâni să înceapă alergările. Cred că mai are săptămâna asta până la final, apoi ar mai fi două săptămâni, dacă este totul OK. După, începe alergarea. Eu cred că va fi pe teren anul acesta, dar mai contează şi cum e. De obicei, se spune că atât cât ai absentat, atât îţi ia să te antrenezi. Să sperăm că mai prinde nişte meciuri anul acesta”, a spus Victor Angelescu.

Cotat la 2,5 milioane de euro de portalul de specialitate Transfermarkt, Andrei Borza era cel mai curtat jucător din lotul Rapidului. Accidentarea l-a scos, însă, de pe radarul marilor cluburi europene.

Giovanni Becali: „Nu știu dacă poate să mai joace în 2025”

Pe de altă parte, Giovanni Becali nu este deloc optimist în ceea ce privește starea jucătorului. Impresarul lui Borza a spus încă dinainte de operație că sunt șanse mici să mai revină pe teren în 2025.

„Borza a fost cu băieții mei și cu cei de la Rapid la un doctor de la Monza, în Italia. Nu știu ce are acolo. Are la degetul mic probleme. I l-a sucit. E degetul mic. Dureros. Cel mai periculos deget. Dacă îl operează, cred că stă o lună, două. Nu știu dacă poate să mai joace anul ăsta.

Important e că mă voi întâlni cu Rapid și vom vorbi despre o prelungire a contractului. El mai are doi ani. Nu vreau să mă joc cu Rapid. Nu am profitat niciodată.

Nici cu Chivu nu am făcut asta. Nu am făcut măgării. Lui Borza îi mai rămâne un an. Îl pot băga. Dacă ai nevoie de jucător? Un contract se semnează, se termină sau se prelungește. Încă un an măcar să prelungească. Să își ia și Rapid bani, dacă vine o ofertă”, a declarat Giovanni Becali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Câți bani a băgat Dan Șucu la Rapid! „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei”

Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid

Marius Șumudică, declarații explozive despre RAPID. „Nici nu mai calc pe Giulești!”

Citește și

ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
13:24
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
ULTIMA ORĂ Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
13:18
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
ACTUALITATE Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
13:12
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
ACTUALITATE SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
13:04
SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
VIDEO Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
13:03
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
REACȚIE Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
12:38
Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere
Cancan.ro
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 4 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Evz.ro
Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, motivul pentru care nu a anulat spectacolele când fiul ei era în stare gravă la spital: "Cântam și mi se punea un nod în gat să plâng". Adevărul nespus din spatele evenimentelor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Fără cântec de adio – MTV își închide ecranele muzicale. 20 de momente care au definit o eră