Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”

Rapidul pregătește derby-ul cu Dinamo, de duminică, din etapa a 13-a a Superligii, dar antrenorul Costel Gâlcă are și alte probleme pe cap dincolo de jocul împotriva rivalei tradiționale. Unul dintre oamenii de bază ai echipei sale a ajuns în cârje și nu se știe dacă anul acesta va mai prinde vreun meci.

De altfel, chiar președintele clubului, Victor Angelescu, recunoaște că situația este complicată în ceea ce-l privește pe Andrei Borza.

Care este situația lui Borza

Fundașul stânga al giuleștenilor s-a rupt la echipa națională, într-un meci-școală, și va absenta o lungă perioadă de timp, fiind operat în Italia.

Acționarul minoritar al celor de la Rapid a venit cu noi informații despre starea fotbalistului.

„Borza e în cârje. Ar trebui ca în trei săptămâni să înceapă alergările. Cred că mai are săptămâna asta până la final, apoi ar mai fi două săptămâni, dacă este totul OK. După, începe alergarea. Eu cred că va fi pe teren anul acesta, dar mai contează şi cum e. De obicei, se spune că atât cât ai absentat, atât îţi ia să te antrenezi. Să sperăm că mai prinde nişte meciuri anul acesta”, a spus Victor Angelescu.

Cotat la 2,5 milioane de euro de portalul de specialitate Transfermarkt, Andrei Borza era cel mai curtat jucător din lotul Rapidului. Accidentarea l-a scos, însă, de pe radarul marilor cluburi europene.

Giovanni Becali: „Nu știu dacă poate să mai joace în 2025”

Pe de altă parte, Giovanni Becali nu este deloc optimist în ceea ce privește starea jucătorului. Impresarul lui Borza a spus încă dinainte de operație că sunt șanse mici să mai revină pe teren în 2025.

„Borza a fost cu băieții mei și cu cei de la Rapid la un doctor de la Monza, în Italia. Nu știu ce are acolo. Are la degetul mic probleme. I l-a sucit. E degetul mic. Dureros. Cel mai periculos deget. Dacă îl operează, cred că stă o lună, două. Nu știu dacă poate să mai joace anul ăsta.

Important e că mă voi întâlni cu Rapid și vom vorbi despre o prelungire a contractului. El mai are doi ani. Nu vreau să mă joc cu Rapid. Nu am profitat niciodată.

Nici cu Chivu nu am făcut asta. Nu am făcut măgării. Lui Borza îi mai rămâne un an. Îl pot băga. Dacă ai nevoie de jucător? Un contract se semnează, se termină sau se prelungește. Încă un an măcar să prelungească. Să își ia și Rapid bani, dacă vine o ofertă”, a declarat Giovanni Becali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Câți bani a băgat Dan Șucu la Rapid! „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei”

Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid

Marius Șumudică, declarații explozive despre RAPID. „Nici nu mai calc pe Giulești!”